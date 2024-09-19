نصر الله يندد بهجمات إسرائيل وطائرات حربية إسرائيلية تخترق حاجز الصوت فوق بيروت

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من ليلى بسام ومايا الجبيلي

بيروت/القدس (رويترز) – قال حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية يوم الخميس إن الهجمات الإسرائيلية الدامية التي انفجرت خلالها أجهزة اتصال لاسلكية (بيجر) وأجهزة اتصال لاسلكية أخرى تتجاوز كل الخطوط الحمراء بينما دعت الولايات المتحدة إلى ضبط النفس وتهدئة التصعيد على نحو عاجل.

ويحمل لبنان وحزب الله إسرائيل المسؤولية عن الهجمات التي استهدفت أجهزة الاتصال التي تستخدمها الجماعة المسلحة وتسببت في مقتل 37 وإصابة نحو ثلاثة آلاف، مما يزيد العبء على المستشفيات اللبنانية ويحدث حالة من الفوضى في حزب الله.

ولم تعلق إسرائيل مباشرة على الهجمات، لكن عدة مصادر أمنية قالت إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ربما يكون نفذها. وللموساد تاريخ طويل في شن هجمات معقدة على أراض أجنبية.

وقال نصر الله في خطابه المصور في مكان غير معلن والذي بثه التلفزيون “لا شك أننا تعرضنا لضربة كبيرة أمنيا وإنسانيا وغير مسبوقة في تاريخ المقاومة في لبنان”.

وأضاف “قد يكون غير مسبوق في العالم هذا النوع من القتل ومن الاستهداف والجريمة”.

وتابع أن الهجمات تتجاوز كل الخطوط الحمراء وأن “العدو تجاوز في هذه العملية كل الضوابط والقوانين والأخلاق”، مضيفا أن الهجمات “جرائم حرب أو إعلان حرب يمكن أن تسميها أي شيء وتستحق أن تسميها أي شيء. طبعا هذه كانت نية العدو”.

وخلال بث الخطاب، اهتزت بيروت جراء ضوضاء اختراق طائرات حربية إسرائيلية حاجز الصوت، وهي ضوضاء أصبحت شائعة في الأشهر القليلة الماضية، لكنها باتت مبعث قلق أكبر وسط التزايد المطرد لتهديد اندلاع حرب شاملة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في وقت متأخر يوم الخميس إن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية ضد حزب الله.

وأضاف في بيان “في المرحلة الجديدة من الحرب هناك فرص كبيرة ولكن هناك مخاطر جمة أيضا. حزب الله يشعر بالملاحقة وسوف تستمر العمليات العسكرية”.

وتابع “هدفنا هو ضمان عودة سكان شمال إسرائيل بأمان إلى ديارهم. ومع مرور الوقت، سيدفع حزب الله ثمنا متزايدا”.

وقال الجيش الإسرائيلي مساء الخميس إنه هاجم العشرات من أهداف حزب الله، بما في ذلك منصات إطلاق صواريخ ومستودعات أسلحة في جنوب لبنان.

وقالت القناة 13 الإخبارية الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتمع مع دائرته المقربة من الوزراء لإجراء مشاورات.