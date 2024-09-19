نصر الله يندد بهجمات إسرائيل وطائرات حربية إسرائيلية تخترق حاجز الصوت في بيروت

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من ليلى بسام ومايا الجبيلي

بيروت/القدس (رويترز) – قال حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية يوم الخميس إن الهجمات الإسرائيلية الدامية التي انفجرت خلالها أجهزة اتصال لاسلكية (بيجر) وأجهزة اتصال محمولة أخرى تتجاوز كل الخطوط الحمراء، وذلك في خطاب حلقت خلاله طائرات حربية إسرائيلية على ارتفاع منخفض فوق بيروت.

ويحمل لبنان وحزب الله إسرائيل المسؤولية عن الهجمات التي استهدفت أجهزة الاتصال التي تستخدمها الجماعة المسلحة وتسببت في مقتل 37 وإصابة نحو ثلاثة آلاف، مما يزيد العبء على المستشفيات اللبنانية ويحدث حالة من الفوضى في حزب الله.

ولم تعلق إسرائيل مباشرة على الهجمات، لكن عدة مصادر أمنية قالت إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ربما يكون نفذها.

وقال نصر الله في خطابه المصور في مكان غير معلن والذي بثه التلفزيون “لا شك أننا تعرضنا لضربة كبيرة أمنيا وإنسانيا وغير مسبوقة في تاريخ المقاومة في لبنان”.

وأضاف “قد يكون غير مسبوق في العالم هذا النوع من القتل ومن الاستهداف والجريمة”.

وتابع أن الهجمات تتجاوز كل الخطوط الحمراء وأن “العدو تجاوز في هذه العملية كل الضوابط والقوانين والأخلاق”، مضيفا أن الهجمات “جرائم حرب أو إعلان حرب يمكن أن تسميها أي شيء وتستحق أن تسميها أي شيء. طبعا هذه كانت نية العدو”.

وخلال بث الخطاب، اهتزت بيروت جراء ضوضاء اختراق طائرات حربية إسرائيلية حاجز الصوت، وهي ضوضاء أصبحت شائعة في الأشهر القليلة الماضية، لكنها باتت مبعث قلق أكبر وسط التزايد المطرد لتهديد اندلاع حرب شاملة.

وقالت إسرائيل إن طائراتها الحربية قصفت جنوب لبنان خلال الليل. وأفاد حزب الله باستئناف الغارات الجوية في المنطقة الحدودية بعد ظهر يوم الخميس.

وقال نصر الله إن حزب الله يتمنى دخول القوات الإسرائيلية جنوب لبنان لأن ذلك سيكون “فرصة تاريخية” للجماعة المدعومة من إيران.

وأضاف نصر الله أن التصعيد العسكري أو القتل أو الاغتيالات أو الحرب الشاملة لن تعيد السكان الإسرائيليين إلى ديارهم في المنطقة الحدودية، مشيرا إلى إحدى الأولويات القصوى للحكومة الإسرائيلية في الحرب.

وعلى الرغم من وصف نصر الله الهجمات بأنها غير مسبوقة، اتهم إسرائيل بمحاولة قتل خمسة آلاف شخص، كما قلل من أثرها على حزب الله، قائلا “بنية المقاومة لم تتزلزل ولم تهتز”.

وأضاف “نعم نحن تلقينا ضربة كبيرة وقاسية، لكن هذه حال الحرب أيضا وحال الصراع… ونحن نعرف أن عدونا لديه تفوق على المستوى التكنولوجي ولم نقل غير ذلك في يوم من الأيام”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنديين إسرائيليين قتلا في معارك في شمال إسرائيل يوم الخميس.

وقالت قناة 12 الإخبارية الإسرائيلية إن أحدهما قُتل بطائرة مسيرة والآخر بصاروخ مضاد للدبابات أطلقه حزب الله عبر الحدود اللبنانية.

وأحدثت الهجمات على أجهزة اتصالات حزب الله فوضى في لبنان، حيث تخلى السكان المصابون بحالة ذعر عن هواتفهم المحمولة خوفا من انفجارها.