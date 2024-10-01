نظرة فاحصة- الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وكيف بدأ؟

reuters_tickers

1دقيقة

(رويترز) – تدور حرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منذ نفذ مسلحون من الحركة هجوما مباغتا على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز 253 رهينة.

وردت إسرائيل بشن حملة عسكرية على غزة أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 41500 فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في غزة، ونزوح نحو كل السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من ديارهم وتدمير معظم القطاع.

والحرب الحالية هي الأشد دموية ضمن حلقات صراع مستمر منذ سبعة عقود بين الإسرائيليين والفلسطينيين أدى إلى زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية تصعيدا في صراع متصل عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان، حيث تقول جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران إنها تقاتل تضامنا مع الفلسطينيين.