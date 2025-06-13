نظرة فاحصة-المنشآت الرئيسية في برنامج إيران النووي

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من فرانسوا ميرفي

فيينا (رويترز) – أعلنت إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة أنها ضربت أهدافا نووية إيرانية لمنع طهران من تطوير أسلحة ذرية، وأفادت وسائل إعلام إيرانية وشهود بوقوع انفجارات، بما في ذلك في منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في البلاد.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضربات تهدف إلى تقويض البنية التحتية النووية ومصانع الصواريخ الباليستية والقدرات العسكرية لإيران.

وفيما يلي بعض المنشآت النووية الرئيسية في إيران.