نظرة فاحصة- كم عدد القتلى الفلسطينيين في الحملة الإسرائيلية على غزة؟

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من إيما فارج ونضال المغربي

(رويترز) – تقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الحملة البرية والجوية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة أسفرت عن مقتل ما يزيد على 41500 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال.

واندلعت الحرب عندما شن مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مما تسبب في مقتل أكثر من 1200 مدني إسرائيلي واحتجاز 253 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وبلغ عدد الفلسطينيين الذين لاقوا حتفهم في غزة حتى 29 سبتمبر أيلول 41595 قتيلا بما يعادل عشرة أمثال العدد الذي سقط في كل الصراعات السابقة بغزة منذ عام 2008.

وتتناول هذه النظرة الفاحصة طريقة إحصاء القتلى الفلسطينيين، ومدى مصداقية هذه الأعداد، وتفاصيل حول الخسائر البشرية في صفوف المدنيين والمسلحين وما يقوله كل جانب.