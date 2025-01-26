نظرة فاحصة- لماذا يثير مقترح ترامب بنقل الفلسطينيين من غزة قلق المنطقة؟

reuters_tickers

1دقيقة

من توم بيري ومعيان لوبيل

(رويترز) – اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يستقبل الأردن ومصر مزيدا من الفلسطينيين من غزة التي مزقتها حرب استمرت 15 شهرا، وهو ما أثار مخاوف بين سكان القطاع وكذلك الدول المجاورة له.

ومن المرجح أن يفاقم هذا المقترح مخاوف سكان غزة البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة باحتمال طردهم من القطاع الساحلي، فضلا عن إثارة قلق الدول العربية التي كانت تخشى دائما أن يؤدي مثل هذا الإجراء إلى زعزعة استقرار المنطقة.