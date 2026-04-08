نظرة فاحصة-ماذا قالت أمريكا وإيران وإسرائيل وباكستان عن وقف إطلاق النار؟

8 أبريل نيسان (رويترز) – توصلت الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، بوساطة باكستانية، ومن المتوقع أن يعقد مسؤولون أمريكيون وإيرانيون محادثات يوم الجمعة لمناقشة تسوية طويلة الأمد.

وفي حين اتفقت طهران وواشنطن على إجراء محادثات، فإن مقترحات إيران المكونة من عشر نقاط، التي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها توفر “أساسا عمليا” للمفاوضات، لا تتطابق كثيرا مع الخطة المكونة من 15 نقطة التي طرحتها واشنطن سابقا، مما يشير إلى فجوات كبيرة سيتعين تجاوزها.

فعلى سبيل المثال، يتضمن اقتراح إيران مطلبا بتخصيب اليورانيوم، وهو ما استبعدته واشنطن سابقا. كما أن النقاط العشر لا تتطرق إلى قدرات إيران الصاروخية، التي قالت إسرائيل والولايات المتحدة إنه يجب تقليصها تماما.

فيما يلي ما قاله كل طرف حتى الآن بشأن اتفاق وقف إطلاق النار:

* ماذا قال الوسطاء الباكستانيون؟

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة على منصة إكس، قائلا إن الجانبين اتفقا على وقف فوري لإطلاق النار، بما في ذلك لبنان، حيث تشن إسرائيل غارات.

ولم يذكر رئيس الوزراء مقترحات إيران المكونة من عشر نقاط أو خطة الولايات المتحدة المكونة من 15 نقطة، ولم يشر بيانه إلى أي اتفاق مع إسرائيل.

وقال أحد المسؤولين الباكستانيين في المنطقة إن إيران قد تتوقع تلبية الكثير من مطالبها، مع التركيز على إعادة الإعمار والتعويضات ورفع العقوبات، لكن لا يمكنها أن تتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن تخصيب اليورانيوم.

* ماذا قال ترامب وماذا كانت المقترحات الأمريكية السابقة؟

في منشور على حسابه على منصة تروث سوشال، قال ترامب إن القوات الأمريكية ستعلق الضربات على إيران لمدة أسبوعين بشرط موافقة الجمهورية الإسلامية على “الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز”.

وقال إن الجانبين “قد قطعا شوطا طويلا نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السلام طويل الأمد مع إيران، والسلام في الشرق الأوسط”. وفي حين قال إن مقترح إيران المكون من عشر نقاط يطرح “أساسا عمليا” للمحادثات، لم يذكر النقاط بالتفصيل، وقال إن القضايا الرئيسية التي كانت موضع خلاف في الماضي قد تم الاتفاق عليها.

وتشير مصادر إسرائيلية إلى أن مقترح ترامب المكون من 15 نقطة، والذي تم إرساله سابقا إلى إيران عبر باكستان، دعا إلى إزالة مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب ووقف التخصيب وتقليص برنامج الصواريخ الباليستية وقطع التمويل عن حلفائها في المنطقة.

* ما هو موقف إيران؟

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بيان إن طهران وافقت على وقف ما سمته “العمليات الدفاعية” إذا توقفت الهجمات عليها، بناء على طلب الولايات المتحدة إجراء محادثات تستند إلى مقترح واشنطن المكون من 15 نقطة وموافقة ترامب على استخدام خطة إيران المكونة من عشر نقاط كأساس للمفاوضات.

وقال إن المرور الآمن عبر مضيق هرمز سيكون ممكنا لمدة أسبوعين “من خلال التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية ومع مراعاة القيود التقنية”.

وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في بيان إن واشنطن وافقت على قبول خطة إيران المكونة من عشر نقاط وإن “الولايات المتحدة التزمت، من حيث المبدأ” بما يلي:

* عدم الاعتداء * استمرار السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز * القبول بالتخصيب * رفع جميع العقوبات الأولية والثانوية * إلغاء جميع القرارات التي أصدرها مجلس الأمن التابع للأممالمتحدة ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية * انسحاب القوات القتالية الأمريكية من المنطقة * ووقف الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك ضد المقاومةالإسلامية في لبنان وقبل اتفاق وقف إطلاق النار، قال مسؤول إيراني كبير إن إيران ستطالب برسوم عبور للسفن التي تمر عبر مضيق هرمز الذي يعتبر ممرا مائيا دوليا.

* ماذا قال الإسرائيليون؟

قالت إسرائيل إنها وافقت على وقف إطلاق النار مع إيران، لكنها أشارت إلى أن الاتفاق لا يشمل وقف العمليات العسكرية في لبنان.

وذكر مسؤول إسرائيلي أن الولايات المتحدة نسقت وقف إطلاق النار المؤقت مع إسرائيل مسبقا، مضيفا أن طهران وافقت على فتح مضيق هرمز دون التزام بوقف الحرب نهائيا أو دفع تعويضات أو رفع العقوبات وغير ذلك.

وقال المسؤول أيضا إن إدارة ترامب أبلغت إسرائيل أنه خلال المحادثات مع إيران على مدار الأسبوعين المقبلين، ستصر الولايات المتحدة على إزالة المواد النووية ووقف التخصيب والقضاء على تهديد الصواريخ الباليستية بالإضافة إلى معالجة قضايا أخرى.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية – تحرير سها جادو)