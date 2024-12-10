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نظرة فاحصة-ما أهمية هضبة الجولان؟

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(رويترز) – نفت إسرائيل يوم الثلاثاء توغل قواتها في الأراضي السورية إلى ما وراء المنطقة العازلة مع هضبة الجولان منذ أن أطاحت المعارضة السورية بالرئيس بشار الأسد.

وبعد فرار الأسد يوم الأحد وانتهاء حكم عائلته الذي استمر أكثر من 50 عاما، اقتحمت قوات إسرائيلية المنطقة المنزوعة السلاح التي أقيمت داخل الأراضي السورية بعد حرب عام 1973. وتصف إسرائيل التوغل بأنه إجراء مؤقت لضمان أمن الحدود.

فيما يلي دليل سريع عن هضبة الجولان التي تبلغ مساحتها 1200 كيلومتر مربع وتطل أيضا على لبنان وتتاخم الأردن.

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