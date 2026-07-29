نظرة فاحصة-ما هي الجماعات المسلحة العراقية المدعومة من إيران؟

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من مايكل جورجي

دبي 29 يوليو تموز – شنت الولايات المتحدة والسعودية ضربات على جماعات مسلحة شيعية مدعومة من إيران في العراق، وقال البلدان الحليفان إن تلك الجماعات مسؤولة عن هجمات بطائرات مسيرة على منشآت نفطية في السعودية.

وسلطت هذه الضربات الضوء على الجماعات المسلحة التي تتمتع بثقل سياسي وعسكري واسع في العراق.

* كيف أصبحت الجماعات المسلحة ذات نفوذ في العراق؟

برزت الجماعات الشيعية مع تنامي النفوذ الإيراني تدريجيا في المشهدين السياسي والأمني في العراق عقب الغزو الأمريكي الذي أطاح بصدام حسين في 2003.

وبفضل الدعم المالي والعسكري الإيراني، تحولت هذه الجماعات إلى قوة هائلة يمكن أن تضاهي الجيش العراقي من حيث القوة النارية. كما أنها متجذرة في النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي للعراق من خلال بناء شبكات تجارية وشغل مقاعد في البرلمان ومناصب في الحكومة.

وتنضوي هذه الجماعات تحت لواء المقاومة الإسلامية في العراق، وهي مجموعة تضم نحو 10 فصائل شيعية مسلحة مشتددة تقود مجتمعة نحو 50 ألف مقاتل وتمتلك ترسانات تشمل صواريخ بعيدة المدى وأسلحة مضادة للطائرات، وذلك حسبما ذكر مسؤولان أمنيان يتابعان نشاط هذه الفصائل.

وتقول المقاومة الإسلامية في العراق، التي تعد ركيزة أساسية في شبكة القوى الإقليمية المتحالفة مع إيران، إنها نفذت عشرات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل وقوات أمريكية في العراق وسوريا منذ اندلاع حرب غزة في 2023.

وتمارس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا على القادة العراقيين لكبح جماح هذه الجماعات المسلحة.

* ما هي أقوى الجماعات المسلحة؟

كتائب حزب الله هي أقوى فصيل في المقاومة الإسلامية في العراق.

وهي إحدى الجماعات المسلحة الأقرب إلى إيران، وأسسها أبو مهدي المهندس في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وأسفرت غارة جوية أمريكية على بغداد في 2020 عن مقتل المهندس إلى جانب القائد العسكري الإيراني الكبير قاسم سليماني.

وبعد تأسيسها، سرعان ما اكتسبت الجماعة سمعة واسعة بفعل هجماتها القاتلة ضد أهداف عسكرية ودبلوماسية. واتُهمت باستخدام مزيج من هجمات القناصة والصواريخ وقذائف الهاون والقنابل المزروعة على جوانب الطرق.

وأظهرت تقديرات المخابرات الوطنية الأمريكية أن عدد عناصر كتائب حزب الله يبلغ نحو 10 آلاف مقاتل. وقال مسؤولون عراقيون وأعضاء في الجماعة إنها تمتلك ترسانة تضم طائرات مسيرة وقذائف وصواريخ باليستية قصيرة المدى.

وشنت الولايات المتحدة على مدى سنوات عدة هجمات استهدفت مواقع تابعة لكتائب حزب الله، بما في ذلك قواعد ومراكز تدريب وأخرى لوجستية. وتحدت الجماعة بيانات الحكومة التي دعت إلى وقف الهجمات على القوات الأمريكية.

وقاتلت إلى جانب جماعات مسلحة شيعية أخرى ضد مقاتلي المعارضة، ومعظمهم من السنة، خلال الحرب الأهلية في سوريا.

وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن عدد من عمليات الخطف البارزة. ووفقا لمسؤولين عراقيين، اختطفت الجماعة إليزابيث تسوركوف، وهي طالبة دكتوراه إسرائيلية روسية، خلال رحلة بحثية إلى العراق في 2023.

ويتزعم قيس الخزعلي جماعة عصائب أهل الحق. وولد الخزعلي عام 1974 في منطقة مدينة الصدر الفقيرة في بغداد، وسعى إلى تحسين صورته في محاولة ليصبح أحد كبار السياسيين في العراق.

وبرز اسمه خلال فترة الاضطراب التي أعقبت الغزو الأمريكي. وفي 2007، اعتقلته القوات الأمريكية بتهمة الضلوع في هجوم على مجمع حكومي في كربلاء، في معقل الشيعة بجنوب العراق، أسفر عن مقتل خمسة جنود أمريكيين.

وأطلق سراحه بعد قضاء نحو ثلاث سنوات في سجن أمريكي في العراق.

وقاتل الخزعلي في صفوف جيش المهدي التابع لرجل الدين البارز مقتدى الصدر ضد القوات الأمريكية، قبل أن يؤسس جماعته المسلحة الخاصة في 2006. وكان ضمن عدد كبير من مقاتلي الجماعات المسلحة الذين توجهوا إلى شمال العراق لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية بعد سيطرته على مساحات واسعة من البلاد في 2014.

وفي عام 2020، قال الخزعلي إنه لم يعد هناك مبرر لبقاء آلاف الجنود الأمريكيين في العراق بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، وإنهم سيصبحون قوة احتلال إذا لم يغادروا.

ورغم قيادته لفصيل مسلح، لم يشارك الخزعلي في هجمات الفصائل المسلحة على المنشآت العسكرية الأمريكية خلال حرب غزة، وكان يعمل مع وزارة التعليم العراقية.

ونفى ضلوع جماعته في مقتل آلاف الأشخاص خلال الحرب الأهلية العراقية في 2006 و2007.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)