نظرة فاحصة-ما هي مخاطر التلوث النووي الناجمة عن الهجمات على إيران؟

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من من آندرو ماكاسكيل وفيديريكو ماتشيوني وبيشا ماجد

لندن/دبي (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المواقع النووية الإيرانية الرئيسية “انمحت” في ضربات عسكرية خلال الليل، بما في ذلك على منشأة فوردو الواقعة تحت الأرض، مع انضمام الولايات المتحدة إلى الهجمات على إيران التي بدأتها إسرائيل في 13 يونيو حزيران.

وأكد خبراء أن الضربات العسكرية على منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية تُشكّل مخاطر تلوث محدودة، كما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأحد عدم تسجيل أي زيادة في مستويات الإشعاع خارج المواقع عقب الهجمات الأمريكية.