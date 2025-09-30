نظرة فاحصة-مقترح أمريكي لحكم “مؤقت” في غزة يشمل توني بلير وترامب

من كانيشكا سينغ

واشنطن (رويترز) – تضمنت خطة السلام التي كشف عنها البيت الأبيض يوم الاثنين لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أدوارا مفاجئة لشخصيتين سياسيتين معروفتين وهما رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفيما يلي تفاصيل هيكل الحكم المؤقت المقترح للقطاع الساحلي:

* ماذا تقول الخطة بشأن الحكم المؤقت؟

يقول المقترح: “ستحكم غزة لجنة فلسطينية مؤقتة من التكنوقراط غير السياسيين”، على الرغم من أنه لا يذكر بالاسم أي فلسطيني أو مجموعة فلسطينية قد تشارك في المرحلة الانتقالية.

وستشرف على اللجنة هيئة انتقالية دولية جديدة تسمى “مجلس السلام” وسيرأسها ترامب وستضم رؤساء دول وأعضاء آخرين، بمن فيهم بلير.

وستتولى اللجنة مسؤولية الإدارة اليومية للخدمات العامة والشؤون البلدية في غزة، وستتألف من “فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين” لم يتم تحديدهم. ولن يكون لحماس أي دور في حكم غزة.

* لماذا أثارت الخطة بعض الدهشة؟

في الأسابيع الأخيرة، أثارت تقارير تحدثت عن مشاركة بلير في الخطة دهشة بعض المدافعين عنها بسبب تاريخ الإمبريالية البريطانية في المنطقة، وخاصة مشاركة بلير في غزو العراق الذي استند إلى مزاعم بأن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، وثبت زيفها فيما بعد.

بدأ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق في عام 2003 وانسحبت القوات في عام 2011. وقد لاقت الحرب انتقادات واسعة بسبب تأثيرها المزعزع للاستقرار في المنطقة وخسائرها الفادحة في الأرواح. وواجه بلير نفسه انتقادات بعدما تبين زيف ادعاءاته بشأن أسلحة الدمار الشامل.

* ماذا ستفعل الهيئة الحاكمة؟

قال الاقتراح إن الهيئة ستتولى تمويل إعادة تطوير غزة حتى يحين الوقت الذي “تستكمل فيه السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي”، دون أن يذكر جدولا زمنيا محددا. وجاء في الخطة أن بعض المقترحات والأفكار الاستثمارية قد تمت صياغتها من قبل مجموعات دولية، لم يتم تحديدها.

وقالت السلطة الفلسطينية وبيان مشترك لعدة دول إسلامية إنها ترحب بجهود ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

* ما هو أحدث نشاط لبلير بشأن غزة؟

في أواخر الشهر الماضي، زار بلير البيت الأبيض للقاء ترامب. وقال معهد توني بلير للأبحاث إنه “أجرى عددا من الاتصالات مع مجموعات مختلفة بشأن إعادة إعمار غزة بعد الحرب””.

* ماذا يقول المنتقدون والفلسطينيون عن تدخل بلير؟

قال مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، لصحيفة واشنطن بوست “لقد كنا تحت الاستعمار البريطاني بالفعل. لديه سمعة سلبية هنا. إذا ذكرت توني بلير، فإن أول ما يذكره الناس هو حرب العراق.”

وقالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة “توني بلير؟ بالطبع لا. ارفعوا أيديكم عن فلسطين.”

* ماذا قال بلير؟

وصف بيان بلير يوم الاثنين فكرة ترامب بأنها “خطة جريئة وذكية” كما عبر عن دعمه لاقتراح تولي ترامب رئاسة المجلس الذي سيشرف على لجنة الحكم الانتقالي في غزة.

* خلفية

أثارت صور الفلسطينيين الذين يتضورون جوعا غضبا عالميا ضد العدوان الإسرائيلي على غزة الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين وشرد جميع سكان القطاع. ويقول عدد من خبراء حقوق الإنسان والباحثين وتحقيق الأمم المتحدة إن هذا العدوان يرقى إلى حد الإبادة الجماعية.

وتصف إسرائيل أفعالها بأنها دفاع عن النفس بعد هجوم أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي شنه مقاتلو حماس على جنوب إسرائيل وأدى إلى مقتل 1200 شخص واقتياد كثر من 250 شخصا آخرين رهائن إلى غزة.

