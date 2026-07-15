نظرة فاحصة-من هي جماعة الحوثي حليفة إيران في اليمن؟

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15 يوليو تموز (رويترز) – أطلقت جماعة الحوثي اليمنية صواريخ على السعودية بعد أن اتهمتها بقصف صنعاء يوم الاثنين، في خرق لهدنة معلنة منذ أربع سنوات في الصراع بين المملكة والجماعة المتحالفة مع إيران.

وينذر هذا التحرك بنهاية فترة تهدئة، ويثير مخاوف من أن إيران قد تستعين بالحوثيين في إغلاق مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر، والذي سيكون ثاني ممر ملاحي عالمي يشهد اضطرابات بعد مضيق هرمز.

* من هم الحوثيون؟

نجح عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة، في تحويل مقاتلي الجبال إلى قوة عسكرية تضم عشرات الآلاف أحدثت اضطرابات في التجارة العالمية وتحدت إسرائيل وحلفاءها الغربيين بعد اندلاع حرب غزة.

والحوثيون هم جماعة عسكرية وسياسية ودينية تقودها عائلة الحوثي وتتمركز في شمال اليمن. وهم ينتمون إلى المذهب الزيدي أحد فرق الشيعة.

وللحوثيين تاريخ في خوض حروب عصابات مع الجيش اليمني، لكنهم وسعوا نطاق نفوذهم وأقاموا علاقات أوثق مع إيران بعد احتجاجات “الربيع العربي” عام 2011.

واستغلت الجماعة حالة عدم الاستقرار في اليمن، وسيطرت على العاصمة صنعاء عام 2014.

وفي العام التالي، قادت السعودية تحالفا من دول عربية في تدخل عسكري لمحاولة طرد الجماعة.

وأظهر الحوثيون قدرات كبيرة في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة، وهاجموا منشآت نفطية وبنية تحتية حيوية في السعودية والإمارات.

وبعد قتال على مدى سنوات أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، توسطت الأمم المتحدة في إبرام هدنة عام 2022 بين الأطراف المتحاربة في اليمن، والتي لا تزال سارية حتى الآن.

* هجمات البحر الأحمر

وبعد الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي قوبل بشن حملة عسكرية إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، بدأ الحوثيون في قصف السفن في البحر الأحمر، مشيرين إلى أن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين.

وأطلقوا طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل، التي ردت بشن غارات جوية على أهداف للحوثيين. وشنت الولايات المتحدة أيضا غارات على الجماعة.

وأربكت هجمات الحوثيين حركة التجارة العالمية، مما أجبر السفن الدولية على سلك مسار طويل حول جنوب أفريقيا لتجنب التعرض للاستهداف.

* العلاقات مع إيران

أقامت جماعة الحوثي علاقات مع إيران، لكن لم يتضح بعد مدى عمقها. ويتهم التحالف الذي تقوده السعودية الجمهورية الإسلامية بتسليح الجماعة وتدريبها، وهي اتهامات ينفيها الطرفان. ويقول التحالف إن جماعة حزب الله اللبنانية المدعوم من طهران تقدم المساعدة لجماعة الحوثي، في اتهام تنفيه حزب الله.

ورغم أن إيران تدعم جماعة الحوثي باعتبارها جزءا من “محور المقاومة” في المنطقة، يقول خبراء في الشأن اليمني إن الجماعة تعمل في المقام الأول استنادا إلى مخطط داخلي رغم تقاربها السياسي مع طهران وجماعة حزب الله.

وتقول الولايات المتحدة إن إيران سلحت الحوثيين ومولتهم ودربتهم بمساعدة حزب الله.

وينفي الحوثيون أنهم وكلاء لإيران، ويؤكدون أنهم يطورون أسلحتهم بأنفسهم.

* الحرب في اليمن

اندلعت الحرب في اليمن أواخر 2014 عندما سيطرت جماعة الحوثي على صنعاء. وتدخلت السعودية في مارس آذار 2015 على رأس تحالف مدعوم من الغرب لمساعدة الحكومة التي تساندها المملكة، بدعوى قلقها إزاء تنامي نفوذ إيران على امتداد حدودها.

وسيطر الحوثيون على معظم شمال اليمن ومراكز سكانية رئيسية أخرى، بينما اتخذت الحكومة المعترف بها دوليا من عدن مقرا.

(تغطية صحفية تيمور أزهري من الرياض ونيرة عبدالله من القاهرة ومها الدهان ومايكل جورجي من دبي – إعداد شيرين عبد العزيز وبدور السعودي ودعاء محمد وحاتم علي للنشرة العربية وعلي خفاجي)