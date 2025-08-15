نعيم قاسم: “لا حياة للبنان” إذا واجهت الحكومة حزب الله

بيروت (رويترز) – حذر نعيم قاسم الأمين العام لجماعة حزب الله الحكومة اللبنانية يوم الجمعة من مواجهة الجماعة، قائلا إنه “لا حياة للبنان إذا كنتم ستقفون في المقلب الآخر، وتحاولون مواجهتنا والقضاء علينا، لا يمكن أن يُبنى لبنان إلا بكل مقوماته”.

وقال قاسم إن حزب الله -المدعوم من إيران- وحركة أمل حليفته الشيعية قررا إرجاء أي احتجاجات في الشوارع على خطة مدعومة من الولايات المتحدة لنزع سلاحه لأنهما يعتقدان أن هناك مجالا للحوار مع الحكومة اللبنانية.

لكنه أضاف أن أي احتجاجات مستقبلية قد تصل إلى السفارة الأمريكية في بيروت.

وذكر قاسم أن الحكومة اللبنانية ستتحمل مسؤولية “أي انفجار داخلي وأي خراب للبنان”.

وتابع “لن تسلم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم… ونحن واثقون أننا سننتصر في هذه المعركة”.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي وجنى شقير – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير سها جادو)