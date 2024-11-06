نعيم قاسم: التفاوض غير المباشر لن يكون ممكنا إلا بعد وقف الهجمات الإسرائيلية

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بيروت (رويترز) – قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يوم الأربعاء إن التطورات في ميدان المعركة فقط، وليس التحركات السياسية، هي التي ستضع نهاية للأعمال القتالية بين الجماعة اللبنانية والجيش الإسرائيلي.

وأضاف قاسم، الذي انتخب أمينا عاما لحزب الله بعد مقتل سلفه حسن نصر الله في غارات إسرائيلية في سبتمبر أيلول، “أقول لكم إن قناعتنا أن أمرا واحدا فقط هو الذي يوقف هذه الحرب العدوانية، وهو الميدان”.

وقال “نحن لن نبني توقع وقف العدوان على حراك سياسي”.

وفي خطاب مسجل مسبقا، قال قاسم “عندما يقرر العدو وقف العدوان، هناك طريق للمفاوضات حددناه بشكل واضح، هو التفاوض غير المباشر عبر الدولة اللبنانية ورئيس (مجلس النواب) نبيه بري”.

وتابع “أساس أي تفاوض يبنى على أمرين، أولا وقف العدوان وثانيا السقف للتفاوض هو حماية السيادة اللبنانية بشكل كامل غير منقوص”. ولم يذكر أي تفاصيل.

وتقول إسرائيل إنها تهدف إلى إعادة السكان النازحين من الشمال إلى منازلهم وضمان ألا يشكل حزب الله المدعوم من إيران تهديدا لأمنها.

وفي الأسبوع الماضي، نشرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) مسودة اقتراح أمريكي بشأن هدنة مدتها 60 يوما تضمنت “رسالة جانبية” بين الولايات المتحدة وإسرائيل، تمنح إسرائيل الحق في اتخاذ إجراءات ضد أي تهديدات وشيكة لأمنها في لبنان.

وقال مسؤولون لبنانيون لرويترز إن إصرار إسرائيل على “التنفيذ المباشر” للاتفاق من شأنه أن ينتهك سيادة الدولة اللبنانية.