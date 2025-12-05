نعيم قاسم: المشاركة بمندوب مدني في لجنة وقف إطلاق النار “تنازل مجاني” لإسرائيل
بيروت 5 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – انتقد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم اليوم الجمعة قرار الحكومة اللبنانية إرسال مندوب مدني إلى لجنة وقف إطلاق النار، واصفا الخطوة بأنها “تنازل مجاني” لإسرائيل وانتهاك واضح للمواقف الحكومية السابقة.
وجاءت التصريحات في أعقاب إرسال كل من إسرائيل ولبنان مبعوثين مدنيين إلى لجنة عسكرية تراقب وقف إطلاق النار يوم الأربعاء، مما يمثل توسعا في نطاق المحادثات بين الجانبين.
