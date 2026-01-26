نعيم قاسم: حزب الله معني بالتهديد الأمريكي ضد إيران

2دقائق

بيروت 26 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال نعيم قاسم، الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران، اليوم الاثنين إن الجماعة معنية بمواجهة التهديدات الأمريكية لطهران، ولا سيما تلك التي تطال الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة في أعقاب حملة قمع عنيفة ضد الاحتجاجات في مختلف أنحاء إيران، قتل خلالها الآلاف خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يؤدي إلى رد فعل أمريكي. وقالت طهران إن أي هجوم على خامنئي من شأنه أن يشعل “حربا مقدسة”.

وقال قاسم في كلمة بثها التلفزيون “نحن معنيون بما يجري ومستهدفون بالعدوان المحتمل ومصممون على الدفاع سنختار في وقتها كيف نتصرف تدخلا او عدم تدخل أو بالتفاصيل التي تكون متناسبة مع الظرف الموجود في وقتها لكن لسنا حياديين”.

وأضاف أن وسطاء أبلغوا الجماعة بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان شن هجوم عليها في حال تنفيذ هجوم على إيران، مشيرا إلى أن الحرب على إيران ربما تشعل المنطقة برمتها هذه المرة.

واستُنزفت قوى حزب الله بشكل كبير خلال عام 2024 خلال القتال عبر الحدود مع إسرائيل، والذي تقول الجماعة إنها خاضته دعما للفلسطينيين في غزة.

واتفقت إسرائيل ولبنان على وقف لإطلاق النار توسطت فيه واشنطن عام 2024، لكن كلا الجانبين يتبادلان الاتهامات بخرق هذا الاتفاق.

(تغطية صحفية ليلى بسام ومايا جبيلي – إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )