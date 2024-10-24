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نفايات بالون كوري شمالي تتناثر في المجمع الرئاسي في سيول

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تناثرت بقايا بالون محمّل بالنفايات أطلق من كوريا الشمالية في المجمع الرئاسي في سيول الخميس، بحسب ما أعلنت السلطات، بينما أشارت وسائل إعلام محلية الى أنه تضمن مناشير تسخر من الرئيس يون سوك يول وزوجته.

وغالبا ما يعمد ناشطون في كوريا الجنوبية الى إرسال بالونات دعائية الى الشمال محمّلة بالمناشير أو عملات نقدية بالدولار وغيرها. من جهتها، تطلق بيونغ يانغ بالونات محمّلة بالنفايات، في ما تقول إنه ردّ على تلك التي يتم إرسالها من الجنوب.

وأوضحت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أن بالونا أرسل من الشمال “انفجر في الهواء والشظايا المتناثرة توزعت في أرجاء مكتب يونغسان”، في إشارة الى المجمع الرئاسي في العاصمة.

وأشار الى أن تقييم السلامة أظهر أنه “لا يشكّل أي خطر أو يهدد بتلوث”.

وهي المرة الثانية منذ تموز/يوليو يصل بالون أطلق من الشمال الى المجمع الرئاسي الواقع وسط سيول ضمن منطقة يحظر التحليق في أجوائها، ويحميه عشرات من عناصر الأمن.

وأفادت صحيفة شوسون اليومية بأن البالون تضمن منشورات دعائية تسخر من الرئيس الكوبي الجنوبي يون سوك يول وزوجته كيم كيون هي.

وردا على سؤال لفرانس برس، امتنع الجيش الكوري الجنوبي عن تأكيد ذلك.

ويأتي الحادث بعد أيام على تجديد كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون التي تتمتع بنفوذ واسع، اتهام الناشطين الكوريين الجنوبيين بإرسال بالونات محمّلة بمواد مناهضة للشمال، واتهام سيول بإرسال مسيّرات نحو بيونغ يانغ.

وأشارت الى أن على “سيول أن تختبر بشكل مباشر (ذلك) لتعرف خطورة هذا الفعل الذي ارتكبته، وفظاعة والعواقب القاتلة التي جلبتها لنفسها”.

كدل/كام/شي

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