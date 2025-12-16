The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

نفط برنت دون 60 دولارا للبرميل مع تقدم المحادثات حول أوكرانيا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

تراجع سعر نفط برنت بحر الشمال المرجعي الثلاثاء إلى ما دون عتبة 60 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أيار/مايو، على وقع تقدم المفاوضات الجارية لوقف الحرب في أوكرانيا وفي ظل توقع فائض في الإمداد.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين عن “تقدم” في المفاوضات مع الولايات المتحدة، فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن التوصل إلى اتفاق بات “أقرب من أي وقت مضى”.

وقال ديرن نايثن رئيس قسم أبحاث الأسهم في شركة هارغريفز لانسداون إن “العام شهد إلى الآن عدة انطلاقات مخطئة” في المفاوضات حول أوكرانيا.

وأضاف أنه “حتى بدون الصادرات الروسية، فإن المخاوف حيال طلب الصين، بالإضافة إلى زيادة إنتاج أعضاء أوبك بلاس وغيرهم من المنتجين، تبقي الأسعار أدنى بكثير من ذروة 80 دولارا التي سجلتها في وقت سابق هذه السنة”.

كذلك واصل سعر نفط غرب تكساس الوسيط، النفط المرجعي الأميركي، تراجعه الثلاثاء بعدما أغلق الإثنين على أدنى مستوياته منذ حوالى خمس سنوات مسجلا 56,82 دولارا للبرميل.

زاب/دص/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية