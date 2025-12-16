نفط برنت دون 60 دولارا للبرميل مع تقدم المحادثات حول أوكرانيا

تراجع سعر نفط برنت بحر الشمال المرجعي الثلاثاء إلى ما دون عتبة 60 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أيار/مايو، على وقع تقدم المفاوضات الجارية لوقف الحرب في أوكرانيا وفي ظل توقع فائض في الإمداد.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين عن “تقدم” في المفاوضات مع الولايات المتحدة، فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن التوصل إلى اتفاق بات “أقرب من أي وقت مضى”.

وقال ديرن نايثن رئيس قسم أبحاث الأسهم في شركة هارغريفز لانسداون إن “العام شهد إلى الآن عدة انطلاقات مخطئة” في المفاوضات حول أوكرانيا.

وأضاف أنه “حتى بدون الصادرات الروسية، فإن المخاوف حيال طلب الصين، بالإضافة إلى زيادة إنتاج أعضاء أوبك بلاس وغيرهم من المنتجين، تبقي الأسعار أدنى بكثير من ذروة 80 دولارا التي سجلتها في وقت سابق هذه السنة”.

كذلك واصل سعر نفط غرب تكساس الوسيط، النفط المرجعي الأميركي، تراجعه الثلاثاء بعدما أغلق الإثنين على أدنى مستوياته منذ حوالى خمس سنوات مسجلا 56,82 دولارا للبرميل.

