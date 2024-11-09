نقابات السكك الحديد الفرنسية تدعو إلى إضراب قبل عطلة عيد الميلاد

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دعت نقابات العمال في شركة السكك الحديد الفرنسية SNCF السبت إلى إضراب مفتوح يبدأ الأربعاء 11 كانون الأول/ديسمبر، ما قد يعطّل الخدمة خلال عطلة عيد الميلاد.

وتطالب النقابات بوقف تفكيك Fret SNCF، القسم المخصص للشحن بالسكك الحديد، وتحتج على شروط الانفتاح على المنافسة.

وفي بيان مشترك اطلعت عليه وكالة فرانس برس، أوضحت CGT-Cheminots وUnsa-Ferroviaire وSud-Rail وCFDT-Cheminots أنه في مواجهة عدم وجود “تغيير” من إدارة المجموعة، سيكون الإضراب مفتوحا وقابلا للتجديد لمدة 24 ساعة، على أن يبدأ الأربعاء 11 كانون الأول/ديسمبر الساعة السابعة مساء.

كما جددت النقابات دعوتها إلى الإضراب من السابعة مساء الأربعاء 20 تشرين الثاني/نوفمبر حتى الثامنة صباح الجمعة 22 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتعارض النقابات التفكيك المعلن لشركة Fret SNCF المقرر في الأول من كانون الثاني/يناير لتولد من جديد في شكل شركتين منفصلتين هما Hexafret لنقل البضائع، وTechnis لصيانة القاطرات.

وهذه المرحلة الثانية من خطة وقف العمل التي تفاوضت عليها الدولة الفرنسية مع المفوضية الأوروبية لتجنب إجراء إعادة تنظيم كان يمكن أن تؤدي إلى تصفية الشركة التي تشغل خمسة آلاف موظف.

ليم/الح/ب ق