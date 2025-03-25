نقابة: تركيا تحتجز صحفيا من وكالة فرانس برس في إطار تحقيق في احتجاجات

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إسطنبول (رويترز) – قالت نقابة الصحفيين الأتراك يوم الثلاثاء إن محكمة تركية أمرت باحتجاز المصور الصحفي بوكالة فرانس برس ياسين أكغول في إطار تحقيق يتعلق بالاحتجاجات على احتجاز رئيس بلدية إسطنبول.

ووفقا لوثيقة قرار المحكمة التي اطّلعت عليها رويترز، قررت المحكمة إبقاء أكغول رهن الاحتجاز على ذمة المحاكمة بتهمة المشاركة في اجتماعات ومسيرات مخالفة للقانون وعدم الإنصراف منها طواعية رغم التحذيرات.

وقال أكغول ومحاموه خلال دفاعهم بأنه كان يغطي الاحتجاجات بصفته صحفيا، وطلبوا إطلاق سراحه، وذلك حسبما ورد في وثيقة المحكمة.

وأعلن وزير الداخلية علي يرلي قايا يوم الثلاثاء أن 1418 شخصا شاركوا في الاحتجاجات التي عمت البلاد قد اعتُقلوا منذ يوم الأربعاء، مضيفا أن 478 منهم سيُحالون إلى القضاء في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.

وفي غضون ذلك، قال كثير من المتظاهرين المناهضين للحكومة إنهم مستعدون لمواجهة طويلة الأمد بعد ست ليال من الاحتجاجات والاشتباكات المتفرقة مع الشرطة بسبب سجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.