نقابة: محكمة تركية تحتجز صحفيا من فرانس برس ضمن تحقيق في الاحتجاجات

reuters_tickers

2دقائق

إسطنبول (رويترز) – قالت نقابة الصحفيين الأتراك يوم الثلاثاء إن محكمة تركية أمرت باحتجاز المصور الصحفي بوكالة فرانس برس ياسين أكغول في إطار تحقيق يتعلق بالاحتجاجات على احتجاز رئيس بلدية إسطنبول.

ووفقا لوثيقة قرار المحكمة التي اطّلعت عليها رويترز، قررت المحكمة إبقاء أكغول رهن الاحتجاز على ذمة المحاكمة بتهمة المشاركة في اجتماعات ومسيرات مخالفة للقانون وعدم الإنصراف منها طواعية رغم التحذيرات.

وقال أكغول ومحاموه خلال دفاعهم بأنه كان يغطي الاحتجاجات بصفته صحفيا، وطلبوا إطلاق سراحه، وذلك حسبما ورد في وثيقة المحكمة.

ودعا فابريس فريس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لفرانس برس إلى الافراج الفوري عن أكغول قائلا إنه لم يكن يشارك في الاحتجاجات وإنما يغطيها بصفته الصحفية.

وأعلن وزير الداخلية علي يرلي قايا يوم الثلاثاء أن 1418 شخصا ممن شاركوا في الاحتجاجات التي عمت البلاد جرى اعتقالهم منذ يوم الأربعاء، مضيفا أن 478 منهم سيُحالون للقضاء في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.

وفي غضون ذلك، قال كثير من المتظاهرين المناهضين للحكومة إنهم مستعدون لمواجهة طويلة الأمد بعد ست ليال من الاحتجاجات والاشتباكات المتفرقة مع الشرطة بسبب سجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، رافضين زعم الرئيس رجب طيب أردوغان بأن “استعراضهم” سوف يفشل.