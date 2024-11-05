نقابة عمال بوينغ توافق على العقد الجديد وتوقف إضرابا مستمرا منذ سبعة أسابيع

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وافق عمال شركة بوينغ المضربون على مشروع اتفاق جديد يضع حدا لإضرابهم المتواصل منذ أكثر من سبعة أسابيع وكلف الشركة والمزودين أكثر من عشرة مليارات دولار.

وقالت نقابة العمال التي سبق أن رفضت عرضين، إنه تمت الموافقة بنسبة 59 % على الاتفاق الذي ينص على رفع الأجور بقدر قريب جدا من المطالب المطروحة.

وسيعود تاليا أكثر من 33 ألف عامل من منطقة سياتل في شمال غرب الولايات المتحدة إلى العمل في مصنعَي تجميع كبيرَين.

وقال رئيس النقابة جون هولدن خلال مؤتمر صحافي “سيتوقف الإضراب وينبغي علينا الآن استئناف العمل وبدء تصنيع طائرات وإعادة هذه الشركة إلى طريق النجاح المالي”.

وأضاف “انا فخور بالمنتسبين إلى نقابتنا لقد حققوا الكثير من الأمور ونحن جاهزون للمضي قدما”.

ويشمل العرض الذي قدم مساء الخميس زيادة الأجور بنسبة 38 % على أربع سنوات فيما كانت النقابة تطالب بنسبة 40 %.

الم-جمب/غ ر/الح