مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

نقابة عمال بوينغ توافق على العقد الجديد وتوقف إضرابا مستمرا منذ سبعة أسابيع

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

وافق عمال شركة بوينغ المضربون على مشروع اتفاق جديد يضع حدا لإضرابهم المتواصل منذ أكثر من سبعة أسابيع وكلف الشركة والمزودين أكثر من عشرة مليارات دولار.

وقالت نقابة العمال التي سبق أن رفضت عرضين، إنه تمت الموافقة بنسبة 59 % على الاتفاق الذي ينص على رفع الأجور بقدر قريب جدا من المطالب المطروحة.

وسيعود تاليا أكثر من 33 ألف عامل من منطقة سياتل في شمال غرب الولايات المتحدة إلى العمل في مصنعَي تجميع كبيرَين.

وقال رئيس النقابة جون هولدن خلال مؤتمر صحافي “سيتوقف الإضراب وينبغي علينا الآن استئناف العمل وبدء تصنيع طائرات وإعادة هذه الشركة إلى طريق النجاح المالي”.

وأضاف “انا فخور بالمنتسبين إلى نقابتنا لقد حققوا الكثير من الأمور ونحن جاهزون للمضي قدما”.

ويشمل العرض الذي قدم مساء الخميس زيادة الأجور بنسبة 38 % على أربع سنوات فيما كانت النقابة تطالب بنسبة 40 %.

الم-جمب/غ ر/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
105 إعجاب
81 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
322 إعجاب
204 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
56 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية