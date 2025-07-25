نقاش “صريح” بين الترويكا الأوروبية‭ ‬وإيران بشأن الملف النووي

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إسطنبول (رويترز) – قالت إيران إنها ستواصل المحادثات النووية مع القوى الأوروبية بعد ما وصفته بأنه نقاش “جاد وصريح ومفصل” يوم الجمعة، في أول محادثات مباشرة مع القوى الغربية منذ القصف الإسرائيلي والأمريكي للمواقع النووية الإيرانية الشهر الماضي.

وقبل الاجتماع، عارضت إيران اقتراحات تمديد العمل بقرار للأمم المتحدة يصادق على الاتفاق النووي لعام 2015، مع اقتراب انتهاء سريانه، والذي يهدف لتقييد البرنامج النووي الإيراني.

واجتمعت وفود من إيران والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا الأوروبية، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، لنحو أربع ساعات لإجراء محادثات في القنصلية الإيرانية في إسطنبول والتي تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها قد توفر فرصة لاستئناف عمليات التفتيش.

وقال كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني عقب الاجتماع إن كلا من الجانبين قدم أفكارا محددة بشأن رفع العقوبات والملف النووي.

وأضاف “مع انتقادنا الشديد لمواقفهم تجاه الحرب العدوانية التي وقعت في الآونة الأخيرة على شعبنا، أوضحنا مواقفنا المبدئية، بما في ذلك موقفنا بشأن آلية إعادة فرض العقوبات”.

وقال “اتفقنا على استمرار المشاورات بشأن هذا الموضوع”.

والدول الأوروبية، إلى جانب الصين وروسيا، هي الأطراف المتبقية في اتفاق عام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، والذي رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

ويقترب الموعد النهائي في 18 أكتوبر تشرين الأول بسرعة، والذي سيتنهي بحلوله سريان القرار الذي يحكم هذا الاتفاق.

وحينها، سترفع جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم تفعل آلية “العودة السريعة” قبل الموعد بما لا يقل عن 30 يوما. ومن شأن تفعيل الآلية إعادة فرض تلك العقوبات تلقائيا، والتي تستهدف قطاعات مختلفة من النفط والغاز إلى البنوك والدفاع.

ولإتاحة فرصة لتحقيق ذلك، حددت الترويكا الأوروبية نهاية أغسطس آب موعدا نهائيا لإحياء الجهود الدبلوماسية. ويطالب الدبلوماسيون إيران باتخاذ خطوات ملموسة لإقناعهم بتمديد المهلة لمدة تصل إلى ستة أشهر.