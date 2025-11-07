نقل سبعة أشخاص إلى المستشفى إثر فتح طرد “مشبوه” في قاعدة عسكرية قرب واشنطن

أُدخل سبعة أشخاص المستشفى بعد فتح طرد “مشبوه” يحتوي على مسحوق أبيض في قاعدة أندروز العسكرية القريبة من واشنطن والتي تستخدم للرحلات الرئاسية، وفق ما أوردت وسائل إعلام أميركية.

وأوردت شبكة “سي إن إن” أن تحاليل أولية للمادة التي لم تعرف طبيعتها خلصت إلى أنها غير خطرة، لكن تحقيقا فتح لكشف الملابسات.

وأفادت “سي إن إن” بأن الأشخاص السبعة نُقلوا إلى المستشفى الخميس، وخرجوا في وقت لاحق.

وأشارت شبكة “فوكس نيوز” إلى قول بعضهم إنهم يعانون صداعا.

ونقلت “سي إن إن” عن مصادر مطّلعة على التحقيق قولها إن الطرد كان يحتوي أيضا على “مواد دعاية سياسية”.

وجاء في بيان لقاعدة أندروز أوردته وسائل إعلام أميركية أنها “استجابت لحادث هنا اليوم بعدما فتح فرد طردا مشبوها”.

وتابع البيان “تم إخلاء المبنى وملحقاته احترازيا”.

وأضاف “تم إرسال عناصر الاستجابة الأولية التابعين لقاعدة أندروز إلى الموقع وتثبتوا من عدم وجود تهديدات آنية، ثم سلموا الموقع لمكتب التحقيقات الخاصة”.

والقاعدة قريبة من العاصمة الفدرالية الأميركية وغالبا ما تستخدم لرحلات كبار المسؤولين في الإدارة.

وهبطت طائرة الرئيس دونالد ترامب في القاعدة الأربعاء لدى عودته من فلوريدا حيث شارك في منتدى للأعمال.

وفق “سي إن إن”، فُتح الطرد في مبنى يضم مركز جاهزية الحرس الوطني الجوي في القاعدة المترامية.

