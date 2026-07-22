The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

نقل 100 مصاب الى المستشفى والحرائق تأتي على 150 بيتا في شمال الجزائر

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

نقلت أجهزة الإسعاف الجزائرية ليل الثلاثاء الاربعاء أكثر من مئة شخص إلى المستشفى في شمال شرق الجزائر، بحسب ما أعلنت السلطات التي تحدثت عن تضرر 150 بيتا أجلي سكانها.

واندلعت الحرائق مساء الثلاثاء في منطقة سيرايدي الحرجيّة بولاية عنابة. وتشهد الجهة الساحلية منذ أسابيع مئات الحرائق بحسب الحماية المدنية التي قالت في بيان الأربعاء إنها مازالت تعمل على إخماد حريق سيرايدي، وأن المستشفى المحلي أخلي “احترازيا”.

وأكد وزير الداخلية سعيد سعيود في تصريح لوسائل إعلام محلية أن “جميع المرضى الذين نُقلوا إلى المؤسسة الاستشفائية في حالة صحية مطمئنة”.

وأضاف أن عدد البيوت المتضررة المحُصاة حتى الآن يبلغ نحو 150، مشيرا إلى عدم تسجيل أي وفاة.

 وكانت وزارة الداخلية أعلنت مساء الثلاثاء تسجيل ست وفيات منذ بدء موجة الحرائق التي تجتاح مناطق عدة في الجزائر.

وتشهد مناطق عدة حرارة شديدة منذ أيام، خصوصا في الشمال.

وفي السنوات الأخيرة، تسببت حرائق هائلة في مقتل عشرات الأشخاص وتدمير آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى عدد كبير من المنازل.

ع د/خلص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية