نمو إيرادات بوينغ رغم خسائر أكبر من المتوقّع على صلة ببرنامج “إير فورس وان”

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أعلنت مجموعة بوينغ الثلاثاء تكبّد خسائر أكبر من المتوقع، بسبب تكاليف إضافية قدرها 280 مليون دولار لتجهيز طائرتين رئاسيتين أميركيتين، لكنها قالت إن نمو الإيرادات في مختلف أنشطتها يعكس تقدما بعد سنوات عدة من الاضطرابات.

وسجّلت مجموعة الصناعات الجوية الأميركية ارتفاعا بنسبة 8 بالمئة في الإيرادات إلى 24,6 مليار دولار، بفضل زيادة تسليم الطائرات التجارية وارتفاع حجم الأعمال في قطاعات الدفاع والفضاء والأمن.

وأعلنت بوينغ تكبّد خسارة قدرها 428 مليون دولار في الربع الثاني، وهي أقل من الخسارة المسجّلة في الفترة نفسها من العام الماضي، لكنّها أكبر مما توقّعه الخبراء.

وشملت النتائج خسائر بقيمة 280 مليون دولار على صلة ببرنامج “في سي-25 بي” الخاص بالطائرة الرئاسية “إير فورس وان” والذي يواجه تعثّرا بفعل التأخير المتكرر وارتفاع الكلفة.

وقالت بوينغ في بيان نتائجها إن النفقات الإضافية الأخيرة تتعلق بـ”موارد إضافية للإنتاج ومنح الشهادات”.

وكان العقد الأصلي المبرم عام 2018 ينص على تعديل وتجهيز طائرتين من طراز “747-8” للاستخدام الرئاسي.

وكان ينصّ على تسليم أول طائرة “إير فورس وان” في كانون الأول/ديسمبر 2024. ويلحظ الجدول الزمني الحالي على تسليم الطائرتين في منتصف عامي 2028 و2029.

وقال المدير العام لبوينغ كيلي أورتبرغ في تصريح لشبكة “سي إن بي سي” إن الشركة “تجاوزت مرحلة التصميم في هذا البرنامج، وهي حاليا بصدد الانتقال إلى تعديل الطائرتين واختبارهما”.

وشدّد على أهمية “تسليم تلك الطائرة في الموعد المحدد. سنخصص موارد إضافية لضمان تحقيق ذلك”.

– “في المراحل النهائية” –

إلى ذلك، أكدت بوينغ أن إجراءات اعتماد الطرازين الجديدين “737 ماكس” و”777″ تسير وفق الجدول المقرر مع سلطات الطيران الأميركية.

وكانت المجموعة قد قالت إن أولى هذه الطائرات، وهي “737 ماكس 7″، باتت في “المراحل النهائية” من عملية الاعتماد.

في مطلع تموز/يوليو، كشفت بوينغ النقاب عن خط إنتاج جديد لطائرات “737 ماكس” في منشأة “نورث لاين” بمدينة إيفريت بولاية واشنطن، صُمّم لتمكين الشركة من تسريع وتيرة إنتاج الطائرات.

وقالت بوينغ الثلاثاء إنها باشرت في الربع الثاني زيادة إنتاج طائرات “737” إلى 47 طائرة شهريا، مضيفة أن منشأة “نورث لاين” ستمكّنها من إنتاج 52 طائرة من طراز “ماكس” شهريا.

وقال المدير العام لبوينغ إنه راض عن التقدم الذي أحرزته الشركة.

وكانت بوينغ تعاني تداعيات حوادث تحطم ومشاكل تتعلق بالسلامة حين تولى أورتبرغ منصبه قبل نحو عامين.

وجاء في رسالة وجّهها أورتبرغ إلى الموظفين “بالعودة إلى ما حققناه في النصف الأول من العام، أفتخر بما أنجزناه حتى الآن، وبالأسس التي وضعناها لاستكمال العمل الهام الذي ما زال ينتظرنا هذا العام”.

وأضاف “على الرغم من أن مزيدا من العمل ينتظرنا في النصف الثاني من العام، فإن الزخم الذي نحققه يواصل دفع بوينغ في الاتجاه الصحيح”.

ولفت إلى أن الشركة تحرز تقدما “على مستوى برامج التطوير”، داعيا إلى مواصلة الجهود لإنجاز المهمة.

وقال أورتبرغ لخبراء “بذلنا جهودا كبيرة لكسب ثقة إدارة الطيران الفدرالية، ونتعامل مع هذه المسؤولية بجدية تامة”.

وأكد مواصلة الجهود الرامية إلى استعادة ثقة العملاء وإدارة الطيران الفدرالية.

وكانت الهيئة أصدرت الاثنين توجيهات بفحص أكثر من 450 طائرة من طراز “737 ماكس” في الولايات المتحدة، على خلفية احتمال وجود خلل في تركيب مقاعد الركاب.

وقالت الهيئة التنظيمية إن التركيب غير الصحيح للمقاعد قد يؤدي إلى انفصالها عن قضبان التثبيت، ما “قد يتسبب في إصابة ركاب وأفراد طاقم خلال أي هبوط اضطراري، أو إعاقة الممرات، مما قد يبطئ عمليات الإخلاء”.

وارتفعت أسهم بوينغ ظهرا 4,6 بالمئة.

جمب/ع ش-ود/لين