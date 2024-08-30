نمو الاقتصاد الفرنسي يتباطأ في الربع الثاني والتضخم يتراجع

afp_tickers

1دقيقة

نما الاقتصاد الفرنسي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في الربع الثاني من العام، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الجمعة، في حين تباطأ التضخم إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات في آب/أغسطس.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,2 في المئة في الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو مقارنة بالربع الأول من العام، وفقا لوكالة الإحصاء INSEE.

وفي تقديراتها لشهر تموز/يوليو، أعلنت الوكالة ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0,3 في المئة.

وتباطأ التضخم إلى 1,9 في المئة في آب/أغسطس، ليصبح أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المئة، وهي المرة الأولى منذ آب/أغسطس 2021.

ادي-دغا/الح/نور