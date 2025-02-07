نمو الوظائف في السوق الأميركية يخالف التوقعات في كانون الثاني/يناير

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جاءت الزيادة في الوظائف في الولايات المتحدة أدنى من المتوقع في كانون الثاني/يناير بينما انخفض معدل البطالة، وفق بيانات حكومية نشرت الجمعة، ما يشير إلى نمو متين للوظائف مع بدء الرئيس دونالد ترامب ولايته الجديدة.

وجاءت المكاسب رغم العديد من العواصف الشتوية خلال ذلك الشهر والحرائق المدمرة في كاليفورنيا، والتي حذر محللون من أنها قد ترخي بثقلها على أكبر اقتصاد في العالم موقتا.

وارتفع العدد الإجمالي للوظائف الجديدة بمقدار 143,000 وظيفة الشهر الماضي، وهو أقل بكثير مقارنة بشهر كانون الأول/ديسمبر والبالغ 307,000 بعد مراجعته.

وكان رقم كانون الثاني/يناير أقل من تقديرات مختلف المحللين الذين توقعوا 155 ألف وظيفة وفقًا لموقع بريفينغ.كوم.

وفي الوقت نفسه انخفض معدل البطالة من 4,1 بالمئة إلى 4,0 بالمئة متجاوزا توقعات المحللين.

وأظهر التقرير أن نمو الأجور كان أفضل أيضا من توقعات المحللين مسجلا 0,5 بالمئة.

وتشير البيانات إلى أن الاقتصاد الأميركي ظل قويا نسبيا مع بدء ولاية ترامب الرئاسية الثانية في 20 كانون الثاني/يناير.

لكن الخبيرة الاقتصادية البارزة في شركة إيرنست يونغ ليديا بوسور ذكرت في مذكرة هذا الأسبوع أن “من المرجح أن تكون السياسات التجارية هي العامل الحاسم الأكبر في 2025”.

وحذرت من أن “الرسوم الجمركية المرتفعة والغموض السياسي المتزايد قد يدفع الشركات إلى تبني سلوكيات الانتظار والترقب بشكل متزايد والتراجع عن التوظيف في ظل ارتفاع تكاليف المواد التي تدخل في انتاج السلع والخدمات والتدابير الانتقامية”.

بيس/غد/ص ك