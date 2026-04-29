نمو تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية بنسبة 36% خلال 2025

حققت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي نموا بنسبة 36% خلال عام 2025، لتتجاوز القيمة الإجمالية 415,4 مليار درهم (نحو 113,2 مليار دولار)، مقارنة بنحو 306 مليارات درهم (نحو 83,4 مليار دولار) خلال عام 2024، على ما أوردت وكالة (وام) الأربعاء.

وذكرت الوكالة أنّ ذلك “يعكس المكانة الريادية لأبوظبي كواحدة من أسرع الاقتصادات نموا في مجال التجارة الخارجية، مدفوعا بتوسع الأنشطة التجارية وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف الأسواق العالمية”.

وسجلت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 63% خلال عام 2025، لتبلغ 175,4 مليار درهم (نحو 47,8 مليار دولار) مقارنة بـ 107,8 مليارات درهم (نحو 29,4 مليار دولار) خلال العام 2024، فيما سجلت الواردات نموا بنسبة 22% لترتفع قيمتها إلى 170,4 مليار درهم (نحو 46,4 مليار دولار) مقارنة بـ 140,2 مليار درهم (نحو 38,2 مليار دولار) خلال عام 2024.

