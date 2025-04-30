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نمو طفيف لإجمالي الناتج المحلي الفرنسي في الربع الأول (معهد الإحصاء)

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سجل النشاط الاقتصادي في فرنسا تحسنا طفيفا بلغ 0,1 % في الربع الأول من 2025 فيما ساهم ركود استهلاك الأسر وتراجع الاستثمارات في لجم النمو، على ما أعلن المعهد الوطني للاحصاءات والدراسات الاقتصادية Insee الأربعاء في تقدير اولي لهذه المرحلة.

وأتى هذا الارتفاع المعتدل في نمو إجمالي الناتج المحلي بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس متوافقا مع توقعات المعهد. وسُجل بعد تراجع نسبته 0,1 % في الربع الأخير من 2024 بسبب تأثير استضافة باريس للألعاب الأولمبية.

خلال الربع الأول من 2025 عانى نمو فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، من ضعف في استهلاك الأسر الذي سجل استقرارا عند 0,2 % خلال الأشهر الثلاثة السابقة.

واستمرت الاستثمارات بالتراجع بنسبة 0,2 % بعد تراجع 0,1 % في الربع السابق إن على صعيد الأسر أو الإدارات العامة.

وكانت مساهمة التجارة الخارجية سلبية أيضا بتراجعها 0,4 نقطة مئوية بسبب انخفاض كبير في الصادرات (- 0,7 %) في حين زادت الصادرات بنسبة 0,4 %.

مبا/غ ر/جك

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