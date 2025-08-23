The Swiss voice in the world since 1935
نهاية الحرائق في إسبانيا اقتربت (مديرة الدفاع المدني)

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

قالت مديرة الدفاع المدني في إسبانيا لمحطة “تي في إي” العامة السبت إن نهاية الحرائق التي اجتاحت البلاد لأسبوعين وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وتدمير مئات آلاف الهكتارات “أصبحت قريبة”.

وصرحت فرجينيا باركونيس “لم يبقَ شيء يذكر، والنهاية أصبحت قريبة” لكنها حرائق “غادرة” و”يجب أن نبذل جهدا أخيرا لإنهاء هذا الوضع المريع”.

وأكدت أن “الشعور السائد هو أن الوضع تحسن والأسوأ قد انتهى”.

وأشارت إلى أنه رغم ذلك، ما زال هناك “18 حريق غابات نشطا، من بينها 17” تشكّل خطرا على الناس والمنازل، مضيفة أن حريق إيغوينيا، في منطقة قشتالة وليون (شمال غرب)، يشكّل مصدر قلق.

وأثرت هذه الحرائق الكبيرة خصوصا على النصف الغربي من البلاد، لا سيما مناطق غاليسيا وقشتالة وليون وإكستريمادورا، وهي اندلعت في خضم موجة حر استمرت 16 يوما وصلت خلالها الحرارة إلى 40 درجة مئوية في أنحاء البلاد و45 درجة مئوية في العديد من المناطق الجنوبية.

ومع انتهاء موجة الحر وارتفاع الرطوبة وتراجع قوة الرياح، أصبحت “الظروف أكثر ملاءمة” لإخماد الحرائق وفق باركونيس.

ال/الح/دص

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

