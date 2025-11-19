نواب أمريكيون: أي صفقة نووية مدنية مع السعودية يجب ألا تؤدي لسباق تسلح نووي

واشنطن (رويترز) – حذر نواب أمريكيون من الانجرار إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط عقب إعلان الولايات المتحدة والسعودية توقيع اتفاقية مبدئية للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية.

وقع كل من وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير الداخلية دوج بورجوم ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اتفاقية مبدئية للتعاون النووي المدني يوم الثلاثاء خلال أول زيارة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للبيت الأبيض منذ أكثر من سبع سنوات.

وجرت المحادثات بين البلدين بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية على مدى سنوات، وتم التطرق إليه خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن. لكن التقدم في هذه المحادثات واجهته بعض المعوقات بسبب رفض السعوديين لشروط أمريكية تمنع تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستنفد، وهما من المسارات التي قد تؤدي إلى صنع قنبلة نووية.

