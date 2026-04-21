نواف سلام: الدولة اللبنانية لا تسعى إلى مواجهة مع حزب الله

باريس 21 أبريل نيسان (رويترز) – قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم الثلاثاء إن الحكومة لا تسعى إلى مواجهة مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران، لكنها لن تسمح بترهيبها في وقت تواصل فيه المحادثات المباشرة مع إسرائيل لإنهاء الحرب.

وفي مؤتمر صحفي عقده إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال سلام إنه سيحتاج إلى مساعدة جميع شركاء لبنان مع استمرار المحادثات المباشرة على مستوى السفراء في وقت لاحق هذا الأسبوع في واشنطن.

وأضاف سلام “نواصل السير على هذا الطريق، انطلاقا من قناعتنا بأن الدبلوماسية ليست علامة ضعف وإنما عمل مسؤول لعدم ترك أي سبيل دون استكشاف من أجل استعادة سيادة بلدي وحماية شعبه”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

