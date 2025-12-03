نواف سلام: السلام مع إسرائيل يمكن أن تتبعه علاقات اقتصادية

بيروت 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم الأربعاء إن السلام الدائم مع إسرائيل يمكن أن يمهد الطريق لتطبيع العلاقات وإقامة روابط اقتصادية لكن تلك الأمور لا تزال بعيدة المنال في ظل التوتر الحالي.

وعندما سُئل عن تصريحات صادرة عن إسرائيل بأنها تأمل في بناء علاقات وتعاون اقتصادي مع لبنان، رد سلام قائلا “ستكون (المحادثات) الاقتصادية جزءا من التطبيع، والتطبيع سيتبع السلام، ولا يمكن أن يسبقه”.

وأردف قائلا للصحفيين في مكتبه “نحن بعيدون كل البعد عن ذلك”.

ويتناصب لبنان وإسرائيل العداء منذ عقود. واجتاحت إسرائيل لبنان مرات عدة في عمليات ضد جماعات مسلحة، كان آخرها في عام 2024 بعد نحو عام من تبادل إطلاق النار مع جماعة حزب الله.

ولا تزال إسرائيل تحتفظ بمواقع في جنوب لبنان وتنفذ غارات جوية تستهدف ما تقول إنها جهود حزب الله لإعادة التسلح والتخطيط لعمليات جديدة ضد إسرائيل.

وقال سلام إنه يجب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر تشرين الثاني 2024 تنفيذيا كاملا قبل النظر في اتخاذ خطوات أخرى، موضحا أن على إسرائيل سحب قواتها ووقف الغارات الجوية وأن على حزب الله نزع سلاحه بالكامل.

وترفض جماعة حزب الله التخلي عن ترسانة أسلحتها بالكامل، لكن سلام قال إنها وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار الذي يؤكد حصر السلاح في يد الدولة.

وأضاف مؤكدا “يجب أن يفي حزب الله بالتزاماته”.

