The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

نواف سلام: السلام مع إسرائيل يمكن أن تتبعه علاقات اقتصادية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

بيروت 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم الأربعاء إن السلام الدائم مع إسرائيل يمكن أن يمهد الطريق لتطبيع العلاقات وإقامة روابط اقتصادية لكن تلك الأمور لا تزال بعيدة المنال في ظل التوتر الحالي.

وعندما سُئل عن تصريحات صادرة عن إسرائيل بأنها تأمل في بناء علاقات وتعاون اقتصادي مع لبنان، رد سلام قائلا “ستكون (المحادثات) الاقتصادية جزءا من التطبيع، والتطبيع سيتبع السلام، ولا يمكن أن يسبقه”.

وأردف قائلا للصحفيين في مكتبه “نحن بعيدون كل البعد عن ذلك”.

ويتناصب لبنان وإسرائيل العداء منذ عقود. واجتاحت إسرائيل لبنان مرات عدة في عمليات ضد جماعات مسلحة، كان آخرها في عام 2024 بعد نحو عام من تبادل إطلاق النار مع جماعة حزب الله.

ولا تزال إسرائيل تحتفظ بمواقع في جنوب لبنان وتنفذ غارات جوية تستهدف ما تقول إنها جهود حزب الله لإعادة التسلح والتخطيط لعمليات جديدة ضد إسرائيل.

وقال سلام إنه يجب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر تشرين الثاني 2024 تنفيذيا كاملا قبل النظر في اتخاذ خطوات أخرى، موضحا أن على إسرائيل سحب قواتها ووقف الغارات الجوية وأن على حزب الله نزع سلاحه بالكامل.

وترفض جماعة حزب الله التخلي عن ترسانة أسلحتها بالكامل، لكن سلام قال إنها وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار الذي يؤكد حصر السلاح في يد الدولة.

وأضاف مؤكدا “يجب أن يفي حزب الله بالتزاماته”.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية