نوري المالكي: نرفض رفضا قاطعا التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية للعراق

28 يناير كانون الثاني (رويترز) – عبر رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي في منشور على منصة إكس اليوم الأربعاء عن رفضه للتدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية للعراق باعتباره انتهاكا لسيادة البلاد.

وجاءت تعليقات المالكي بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع الدعم عن العراق إذا تم اختيار المالكي رئيسا للوزراء.

وقال المالكي “نرفض رفضا قاطعا التدخل الأمريكي السافر في الشؤون الداخلية للعراق، ونعتبره انتهاكا لسيادته”.

وأضاف “سوف أستمر بالعمل حتى نبلغ النهاية وبما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي”.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )