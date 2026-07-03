نيجيريا تسعى لتعزيز تعاونها العسكري مع بنين والنيجر لمواجهة الجهاديين (وزير لفرانس برس)

afp_tickers

المشاركة

3دقائق

قال وزير الدفاع النيجيري لوكالة فرانس برس الخميس إن بلاده تسعى إلى تعزيز تعاونها العسكري مع بنين والنيجر لمواجهة الجهاديين القادمين من منطقة الساحل، والذين يوسّعون نفوذهم في شمال غرب نيجيريا.

وقال الجنرال المتقاعد كريستوفر موسى في مقابلة مع وكالة فرانس برس في مكتبه بالعاصمة النيجيرية “نفتح قطاعا جديدا لتغطية الحدود بين نيجيريا وجمهورية بنين والنيجر”، في إشارة إلى تعاون عسكري ثلاثي.

وأوضح أنه “انطلاقا من بوركينا فاسو، تحاول جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، الفرع الساحلي لتنظيم القاعدة، استغلال إمكانية المرور عبر جمهورية بنين للدخول إلى نيجيريا. لذلك نضع” هذا التعاون “موضع التنفيذ حتى تكون لدينا القدرة على العمل في هذه المناطق”، بما في ذلك عبر الحدود.

وأضاف أن الخطة “قيد الإعداد”، من دون أن يحدد جدولا زمنيا دقيقا.

وأشار كذلك إلى أنه يعتزم التوجه إلى بوركينا فاسو ومالي والنيجر في الأشهر المقبلة، وهي ثلاث دول تقودها أنظمة عسكرية قطعت علاقاتها مع التكتل الإقليمي لغرب إفريقيا، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، لتشكيل تحالف دول الساحل الخاص بها.

وقال الوزير إنه رغم أن هذه المسألة السياسية “لا تزال مطروحة”، “علينا أن نوحّد صفوفنا حتى نتمكن من هزيمة هؤلاء الأعداء”.

– خارح الحدود وداخلها –

وانتشرت في الآونة الأخيرة على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر قوات بنينية تعمل داخل الأراضي النيجيرية، وهو ما قال موسى إنه جرى بإذن طويل الأمد من أبوجا.

وقالت مصادر أمنية لفرانس برس إن الجيش النيجيري تعاون أيضا على أراضيه مع ميليشيات مناهضة للجهاديين آتية من بنين.

ويبدو أن النزاع في نيجيريا، الذي ظل لفترة طويلة متركزا في شمال شرق البلاد، ينتقل أيضا داخل حدودها، إذ وقعت في أيار/مايو في جنوب غرب نيجيريا عمليات خطف واسعة النطاق لطلاب نُسبت إلى جهاديين.

وعلّق موسى على ذلك قائلا “نحاول منعهم من التوغل عميقا في الجنوب”.

وغالبا ما وسّع الجهاديون عملياتهم قرب محميات غابات تُركت من دون مراقبة ومناجم غير قانونية.

وقال “معظم المناطق التي يمارسون فيها ضغطا شديدا تضم موارد معدنية، لذلك يستخدمونها كورقة لتعزيز قوتهم”.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الثاني/يناير، يخشى البعض أيضا ألا يتمكن ناخبون في الشمال الشرقي، بؤرة العنف الجهادي، من التصويت.

وأقر الوزير بالقول “نعلم أن هذا احتمال قائم”، مضيفا “ما نحاول القيام به هو التأكد من عدم حصول ذلك”.

سو-نرو/ع ش/ناش