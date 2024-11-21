مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

نينتندو تحتفل بالذكرى العشرين لإطلاق أجهزة “نينتندو دي اس”

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

تحتفل “نينتندو” الخميس بالذكرى السنوية العشرين لإطلاق أجهزة “نينتندو دي اس”، التي استقطبت جمهورا جديدا من غير اللاعبين وتُعدّ أهم نجاح تجاري لشركة ألعاب الفيديو اليابانية.

وقد برز هذا الجهاز الذي أُطلق بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 في الولايات المتحدة وبعد أشهر عدة بأوروبا، في ساحة ألعاب الفيديو بفضل شكله وشاشته المزدوجة وقلمه المزوّد بمايكروفون.

بينما كانت “نينتندو” تواجه صعوبات في بسبب مبيعات مخيبة للآمال، حققت “دي اس” هدفا حدده رئيس الشركة آنذاك ساتورو إيواتا، يتمثل في “زيادة عدد اللاعبين”.

وقال المتخصص في تاريخ اللعبة هيرويوكي مايدا “حتى الأشخاص الذين لم يلمسوا جهاز ألعاب فيديو مطلقا تمكنوا بسهولة من تعلّم استخدام دي اس بفضل الشاشة التي تعمل باللمس وإمكانية حملها أفقيا أو عموديا”.

وقد بيعت 154 مليون نسخة من “نينتندو دي اس” في جميع أنحاء العالم، ما جعلها ثاني أكثر أجهزة الألعاب مبيعا في تاريخ ألعاب الفيديو، خلف “بلاي ستايشن 2” من سوني.

وأُطلقت “نينتندو دي اس آي” عام 2008، مع إضافة كاميرتين وتزويدها بإمكان تحميل التطبيقات.

بالنسبة إلى هيرويوكي مايدا، فإن وحدة التحكم هذه “كانت بمثابة رابط بين +غايم بوي+”، وحدة التحكم المحمولة من نينتندو التي طُرحت في عام 1989، “والهواتف الذكية الحالية”.

ماك/رك – جك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
325 إعجاب
206 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
105 إعجاب
82 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
3 إعجاب
4 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية