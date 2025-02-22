نيوزلندا ترصد إطلاق ذخيرة حية من سفينة صينية خلال تدريبات قبالة سواحلها

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رصدت البحرية النيوزيلندية إطلاق ذخيرة حية من سفينة صينية أصدرت تحذيرا في وقت سابق، خلال تدريبات في المياه الدولية قبالة سواحل نيوزيلندا، وفق ما ذكرت ويلينغتون.

وجاء في بيان لمكتب وزيرة الدفاع جوديث كولينز أن طاقم فرقاطة نيوزيلندية “رصد إطلاق ذخيرة حية من مدفع سفينة زوني الرئيسي، على النحو الذي نتوقع حدوثه خلال مثل هذه التدريبات”، في إشارة إلى طراد تابع للجيش الصيني.

وتجري الصين مناورات بحرية في المياه الدولية بين أستراليا ونيوزيلندا لليوم الثاني على التوالي، ما أجبر سلطات البلدين على التكيف وارسال تحذير لشركات الطيران من أجل تغيير مسار رحلاتها.

ويراقب الجيشان الأسترالي والنيوزيلندي ثلاث سفن تابعة للبحرية الصينية هي فرقاطة وطراد وناقلة نفط للإمداد، منذ رصدها في المياه الدولية في منتصف شباط/فبراير.

وكانت السفن تعبر بحر تسمانيا عند إطلاق الذخيرة الحية السبت، بحسب مكتب وزيرة الدفاع.

وأوضح البيان أنه “على غرار يوم أمس، أبلغت الصين عبر قنوات اللاسلكي أنها ستعمد إلى إطلاق ذخيرة حية”.

وأضاف أن “وزارة الدفاع تعمل مع هيئة الطيران المدني النيوزيلندية لضمان تنبيه جميع الطائرات. فسلامة جميع الطائرات والسفن في المنطقة هي شاغلنا الأهم”.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس السبت إنه لم يتلق بعد من بكين “تفسيرا مرضيا” بشأن الدافع خلف مناوراتها البحرية.

وقال لقناة “إيه بي سي” الوطنية إن “ما حدث أمس هو أن التحذير جاء متأخرا للغاية”، بعد أن أكد في اليوم السابق أن الوضع كان “مقلقا” جدا بالنسبة للطائرات التي كانت تحلق لكنها تمكنت من تحويل مسارها.

وتقضي الأعراف بالإعلان قبل 12 إلى 24 ساعة عن أي تدريب يتضمن اطلاق ذخيرة حية.

وأوضح الجيش الأسترالي في بيان مساء الجمعة أنه “لم يتم رصد إطلاق ذخيرة حية” في اليوم الأول من هذه التدريبات.

وأكدت بكين الجمعة أنّها تجري مناورات مشروعة بأمان تام، دون الإشارة إلى إطلاق الذخيرة الحية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غيو جياكون إنّ “التدريب يجري من بدايته إلى نهايته بطريقة آمنة ومهنية”.

دجي/ريم/دص