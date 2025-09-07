نيو ساوث ويلز الأسترالية تحظر قطع الأشجار في مساحات شاسعة من الغابات لحماية الكوالا

afp_tickers

4دقائق

حظرت ولاية نيو ساوث ويلز في شرق أستراليا قطع الأشجار في مساحات شاسعة من الغابات الأحد لإنشاء ملاذ للكوالا وإنقاذ هذه الحيوانات المحلية من الانقراض.

وفرضت حكومة الولاية حظرا يدخل حيز التنفيذ الاثنين على قطع الأشجار في مساحة 176 ألف هكتار من الغابات على الساحل الشمالي لإنشاء حديقة غريت كوالا الوطنية، في إجراء سيؤثر على ستة مصانع أخشاب وحوالى 300 عامل.

وحذرت الحكومة من أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، فإن حيوانات الكوالا في كبرى الولايات الأسترالية من حيث عدد السكان قد تنقرض بحلول العام 2050.

ويقول خبراء بيئيون إن أعداد الكوالا في نيو ساوث ويلز شهدت انخفاضا كبيرا في العقود الأخيرة بسبب إزالة الغابات والجفاف والحرائق.

وقال رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز إن “حيوانات الكوالا معرضة لخطر الانقراض في البرية في نيو ساوث ويلز، وهذا أمر لا يمكن حتى التفكير فيه. سوف تغيّر حديقة غريت الكوالا الوطنية هذا الوضع”.

وأضاف “لقد استمعنا بعناية وسنحرص على ضمان دعم العمال والشركات والمجتمعات في كل خطوة من هذا المسار”.

وأشارت الحكومة في بيان إلى أن مسؤولين في الولاية اتصلوا بكل المصانع المتضررة وتعهدوا توفير المدفوعات لتغطية رواتب العمال وتكاليف الأعمال مع تقديم وصول مجاني إلى الخدمات التدريبية والمالية والصحية والقانونية.

وأعلنت حكومة نيو ساوث ويلز مشروع محمية الكوالا في العام 2023 لكنها لم توقف قطع الأشجار إلا في مساحة 8400 هكتار من الغابات. كما واجهت الخطة انتقادات لعدم حمايتها الأشجار بشكل فوري.

– “آفاق اقتصادية هائلة” –

ستوفر حديقة غريت كوالا الوطنية ملاذا لأكثر من 12 ألف حيوان كوالا و36 ألف حيوان غرايتر سلايدرز، وهي حيوانات جرابية ليلية تتمتّع بغشاء يسمح لها بالانزلاق، وأكثر من 100 نوع آخر مهدد بالانقراض، وفق ما أوضح مسؤولون.

وقالت الحكومة إنها ستستثمر 6 ملايين دولار أسترالي (4 ملايين دولار أميركي) لدعم السياحة الجديدة وفرص الأعمال الصغيرة في المنطقة.

كما عززت التمويل اللازم لإنشاء الحديقة بحوالى 60 مليون دولار أسترالي لتضاف إلى 80 مليون دولار أسترالي أعلنت في العام 2023.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية الحدائق الوطنية في الولاية غاري دونيت “ستضمن هذه الحديقة أن تتمكن الأجيال القادمة من رؤية حيوانات الكوالا وغيرها من الأنواع المهددة بالانقراض في البرية لسنوات”.

وأضاف أن “الحماية الدائمة لهذه المنطقة الرائعة ستضمن أيضا حماية مستجمعات المياه الحيوية لسكان ساحل كوفس، وستحمي مواقع مقدسة للسكان الأصليين، وستفتح آفاق اقتصادية هائلة للسياحة البيئية الإقليمية. إنها فرصة مربحة لجميع سكان نيو ساوث ويلز وللطبيعة”.

وقالت حكومة الولاية إنه عند ربطها بالحدائق الوطنية الموجودة، فإن حديقة الكوالا ستشكل محمية تبلغ مساحتها 476 ألف هكتار.

وتشير تقديرات البرنامج الوطني لمراقبة حيوانات الكوالا في أستراليا إلى وجود ما بين 95 ألفا و238 ألف كوالا في ولايتَي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز وإقليم العاصمة الأسترالية.

دجو/الح