هآرتس: توقعات بعقد إسرائيل ولبنان محادثات مباشرة في الأيام المقبلة

14 مارس آذار (رويترز) – ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم السبت نقلا عن مصدرين مطلعين أن من المتوقع أن تجري إسرائيل ولبنان محادثات مباشرة خلال الأيام المقبلة، في أول مباحثات من نوعها منذ بدء الحرب مع إيران التي دفعت لبنان إلى المشاركة بشكل أوسع في الصراع.

وقالت الصحيفة إن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك في هذه المحادثات التي قد تُعقد في باريس أو في قبرص، فيما سيرأس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية )