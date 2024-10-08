هاريس: إحراز بعض التقدم بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

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نيويورك (رويترز) – قالت نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس يوم الثلاثاء خلال ظهورها في برنامج تلفزيوني إنه تم إحراز بعض التقدم فيما يتعلق بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لكن “لا معنى له” ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بالفعل.

وأضافت هاريس خلال المقابلة التي ستذاع كاملة في وقت لاحق “يجب أن نتوصل لوقف لإطلاق النار واتفاق بشأن الرهائن في أقرب وقت ممكن”.

وستواجه هاريس الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.