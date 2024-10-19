هاريس: لن أكف عن الضغط لإنهاء الحرب بين إسرائيل وغزة

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ديترويت (رويترز) – قالت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمر‭يكي يوم السبت إن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يحيى السنوار يمثل فرصة لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

ويوصف السنوار بأنه العقل المدبر للهجوم على إسرائيل الذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.

وأقرت هاريس بالتحديات التي تواجه إنهاء الصراع لكنها أبلغت الصحفيين بأنها ستواصل السعي لتحقيق هذه الغاية.

وقالت هاريس للصحفيين “هذا يتيح فرصة أعتقد أن علينا استغلالها بالكامل لتكريس أنفسنا (لإنجاز هدف) إنهاء هذه الحرب وإعادة الرهائن”.

وأضافت “التعامل مع القضايا في الشرق الأوسط، وخاصة في تلك المنطقة، ليس سهلا على الإطلاق. ولكن هذا لا يعني أننا سنستسلم. فالأمر سيكون دائما صعبا. لا يمكننا الاستسلام”.

وتجنبت هاريس الرد على سؤال عما إذا كان غضب العرب والمسلمين الأمريكيين من القصف الإسرائيلي المستمر لغزة وفي الآونة الأخيرة للبنان قد يكلفها حسم الانتخابات في ولاية ميشيجان، لكنها قالت إنها ستواصل التحدث عن الخسارة المأساوية لأرواح الأبرياء.

وقالت هاريس “أتحدث علنا طوال الوقت عن حقيقة وجود العديد من القصص المأساوية القادمة من غزة”، مشيرة أيضا إلى هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل.

وأضافت “ما هو مهم للغاية عندما ننظر إلى هذه اللحظة، هو … الاعتراف بمأساة ما حدث في غزة، من حيث العدد غير العادي من الفلسطينيين الأبرياء الذين قُتلوا، وأخذ ذلك على محمل الجد والتحدث بالحقيقة بشأنه”.

وهاريس وترامب متعادلان إلى حد بعيد في أكثر الولايات تنافسية مثل ميشيجان، مع تبقي 17 يوما فقط على انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

وستحتاج هاريس إلى تحقيق نتائج قوية في مدينتي ديترويت وأتلانتا وضواحيهما، وكلتاهما ذات أغلبية من غير البيض وتضمان عددا كبيرا من السكان العرب والمسلمين الأمريكيين، وذلك لتكرار فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن عام 2020 في ميشيجان وجورجيا. وفاز ترامب بولاية ميشيجان بفارق 11 ألف صوت في 2016. أما في 2020، فتغلب بايدن على ترامب بفارق 155 ألف صوت.

ونالت هاريس يوم الجمعة تأييد 50 من كبار الشخصيات اللبنانية الأمريكية. وقالت هذه الشخصيات إن الولايات المتحدة تدعم لبنان “دون كلل” في ظل إدارة بايدن وإنها تتوقع دعما إضافيا إذا فازت هاريس في نوفمبر تشرين الثاني.

وجاء التأييد وسط هجمات إسرائيلية مستمرة على لبنان، تقول وزارة الصحة فيه إنها تسببت في مقتل 2350 شخصا على الأقل خلال العام المنصرم، فضلا عن نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص. وتقول إسرائيل إن هجمات حزب الله تسببت في مقتل 50 من الجنود والمدنيين لديها.

وارتفع عدد القتلى في غزة بعد هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة. ويقول مسؤولون فلسطينيون إن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة للرد على الهجوم خلفت أكثر من 42500 قتيل.