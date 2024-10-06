هاريس تؤكد دعمها لوقف إطلاق النار في غزة مع تصاعد الصراع

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واشنطن 6 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – قالت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الرئاسية كاملا هاريس إن واشنطن ستواصل الضغط على إسرائيل والأطراف الأخرى في الشرق الأوسط للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وذلك في وقت يقول فيه مؤيدون للفلسطينيين إن الولايات المتحدة لم تستخدم حتى الآن نفوذها على حليفتها.

وفي مقطع مصور صدر يوم الأحد من مقابلتها مع برنامج (60 دقيقة) الإخباري على شبكة (سي.بي.إس)، قالت هاريس إن العمل الدبلوماسي مع إسرائيل “سعي مستمر”.

وتجنبت هاريس الرد على سؤال حول ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “حليفا وثيقا حقيقيا”.

وقالت هاريس “مع احترامي الكامل، أعتقد أن السؤال الأفضل هو هل يوجد تحالف مهم بين الشعب الأمريكي والشعب الإسرائيلي. الإجابة عن هذا السؤال هي نعم”.

وأكدت هاريس موقف واشنطن الداعم لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة إيران والجماعات المسلحة المدعومة منها مثل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية.

وقالت “ما نقوم به حاليا من عمل دبلوماسي مع قيادة إسرائيل هو سعي مستمر لتوضيح مبادئنا”.

وأضافت هاريس “لن نتوقف عن ممارسة الضغط على إسرائيل والمنطقة، بما في ذلك الزعماء العرب”.

واستنكرت واشنطن في عدة مناسبات إجراءات إسرائيل بسبب الخسائر في صفوف المدنيين خلال الحرب، لكن التنديدات كانت لفظية في معظمها دون أي تغيير جوهري في السياسة.

ويقول مؤيدون للفلسطينيين إن واشنطن لا تمارس ضغوطا على حليفتها وترفض فرض حظر على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، وهو ما يطالب به محتجون مناهضون للحرب في أنحاء الولايات المتحدة والعالم منذ شهور. وجرى أيضا تنظيم احتجاجات في مطلع هذا الأسبوع.

واندلعت أحدث موجة من إراقة الدماء في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، عندما هاجمت حماس جنوب إسرائيل في عملية قالت إسرائيل إنها أسفرت عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة.