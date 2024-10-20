هاريس تتم عامها الستين لكن تركيزها على سنّ ترامب

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أتمّت المرشحة الديموقراطية للبيت الأبيض كامالا هاريس عامها الستين الأحد لكنها ما انفكت تذكّر خصوصا بسنّ غريمها الجمهوري دونالد ترامب المرهق جدّا في نظرها ليرأس الولايات المتحدة من جديد.

وعلى أنغام أغنية “هابي بيرثداي” لستيفي واندر، استقبلت جوقة كنيسة معمدانية للأميركيين السود المرشحة الديموقراطية الأحد متمنية لها عيدا سعيدا.

وعندما دعا القسّ هاريس لتولي الكلمة، وجّهت سهامها إلى خصمها الجمهوري من دون ذكره بالاسم، مشدّدة على قيم “التعاطف” و”الاحترام” و”المحبّة” في وجه “من يثيرون الفرقة بيننا وينشرون الخوف ويحدثون الفوضى”.

وقبل 16 يوما من الانتخابات الرئاسية، يكثّف المرشحان للبيت الأبيض الجهود في سباق محموم يزداد توتّرا.

وتشارك هاريس المنتمية إلى الطائفة المعمدانية في مراسم دينية أخرى الأحد في محيط أتلانتا بحضور أميركيين سود، وهم عادة من المؤيدين للديموقراطيين لكن ما زالت نتائج هاريس في نوايا التصويت لدى هذه الفئة الانتخابية مخيّبة للآمال.

– ترامب عامل في “ماكدونالدز” –

ويركّز المرشحان جهودهما الأحد على ولاية بنسيلفانيا كبرى الولايات المتأرجحة السبع التي من شأنها أن تحسم نتيجة الاستحقاق الانتخابي في 5 تشرين الثاني/نوفمبر.

ومن المرتقب أن يقصد ترامب مطعم “ماكدونالدز” ليؤدي فيه دور عامل استهزاء منه بكامالا هاريس التي يتهمها بالكذب في روايتها حول عملها في أحد فروع السلسلة في شبابها.

وباتت مسألة السنّ التي أدّت إلى انسحاب جو بايدن (81 عاما) من السباق الرئاسي تنعكس سلبا على دونالد ترامب (78 عاما).

وقالت كامالا هاريس السبت إن “دونالد ترامب بات على نحو متزايد غير مستقرّ وغير أهلٍ” لممارسة المهام الرئاسية، مستعيدة حجّة كان قد سبق لها أن ساقتها هذا الأسبوع.

وفي أتلانتا، اتهمته بـ”التهرّب من المناظرات وإلغاء المقابلات بسبب الإرهاق”.

وفي المقابل، تناول ترامب الكلمة في لاتروب في بنسيلفانيا لمدّة أكثر من ساعة ونصف الساعة، مزاوجا في تصريحاته بين الطرائف والهجمات الشخصية والتعهّدات وعروض دعايات انتخابية.

وهو صرّح هذا الأسبوع أن كامالا هاريس “فاشلة لديها طاقة أقلّ من الأرنب”.

وذهب أبعد في انتقاداته لها السبت قائلا “أنت نائبة رئيس خائبة، الأسوأ، أنت مطرودة، فاغربي من هنا”، وداعيا الحشود إلى نقل الرسالة لها في صناديق الاقتراع.

– شيكات ماسك –

في 12 تشرين الأول/أكتوبر، نشرت المرشحة الديموقراطية نتائج تقرير طبي وافٍ جاء فيه أنها “بصحّة ممتازة”، في خطوة يحجم منافسها عن القيام بها وهو سيكون في حال فوزه الرئيس الأكبر سنا للولايات المتحدة.

ولا تفوّت نائبة الرئيس فرصة للتشكيك في قدرات خصمها الذي رفض إجراء مناظرة تلفزيونية ثانية معها.

والثلاثاء، تساءلت هاريس عن قدرات ترامب الذهنية بعدما اختصر جلسة عامة من الأسئلة والأجوبة مع ناخبين في بنسيلفانيا مساء الإثنين، مفضّلا التمايل على أنغام أغانيه المحبّبة بدلا من خوض نقاشات.

وتحتدم المنافسة بين المرشحين في ظلّ تقارب نتائجهما في استطلاعات النوايا من دون إمكانية حسم.

وبغية استقطاب أصوات ثمينة من شأنها أن تحدث فرقا في النتائج، يعوّل دونالد ترامب على الدعم المتزايد للملياردير إيلون ماسك.

وازداد انخراط الملياردير الأميركي صاحب شركتي “تيسلا” و”سبايس اكس” في حملة ترامب الانتخابية لدرجة أنه بات يشارك فيها شخصيا.

فهو يجوب منذ الخميس بنسيلفانيا حيث يقدّم 100 دولار لكلّ ناخب مستعدّ للتوقيع على عريضة تأييد لترامب.

وهو سلّم السبت شيكا بقيمة مليون دولار لأحد الموقّعين خلال جلسة نقاشية في هاريسبرغ.

وحظيت هاريس من جانبها السبت بدعم فنانين مشهورين هما مغنية الراب ليزو ومغني الآر ان بي آشر.

بور-سب/م ن/غ ر