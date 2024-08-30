هاريس تدعم تزويد إسرائيل بالأسلحة وتتعهد بتشديد قواعد الهجرة

reuters_tickers

4دقائق

سافانا (جورجيا)/واشنطن (رويترز) – تعهدت كاملا هاريس باتباع نهج أكثر صرامة تجاه الهجرة على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة وقالت إنها لن تحجب الأسلحة عن إسرائيل، وذلك في أول مقابلة لها مع مؤسسة إخبارية كبرى منذ أن أصحبت مرشحة الحزب الديقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وفي المقابلة مع المذيعة دانا باش على شبكة سي.إن.إن، سعت هاريس إلى إظهار قدرتها على التعامل مع القضايا على الساحة ومنح الأمريكيين نبذة عن مواقفها السياسية قبل نحو شهرين من انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت هاريس إنها ستجدد المساعي لإقرار تشريع حدودي شامل من شأنه تشديد الهجرة إلى الولايات المتحدة، وتعهدت “بإنفاذ قوانيننا” للتصدي للعبور عبر الحدود.

وأضافت هاريس “لدينا قوانين يتعين اتباعها وتنفيذها، والتي تتعامل مع من يعبرون حدودنا بشكل غير قانوني ويجب أن تكون هناك عواقب”.

كما تطرقت لدعم الرئيس جو بايدن القوي لإسرائيل ورفضت دعوات من البعض في الحزب الديمقراطي إلى إعادة النظر في إرسال الأسلحة إلى إسرائيل بسبب ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة.

وقالت إنها تؤيد أن تكون إسرائيل قوية لكن “يتعين علينا التوصل إلى اتفاق” بشأن وقف لإطلاق النار في غزة.

وردا على سؤال عما إذا كانت ستحجب الأسلحة عن إسرائيل، أجابت “لا، يتعين علينا التوصل إلى اتفاق (لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن)”. وتتولى هاريس منصب نائبة الرئيس منذ تولى بايدن السلطة.

وعبر عباس علوية أحد مؤسسي حملة غير ملتزم التي احتجت على سياسة بايدن عن إحباطه من موقف هاريس حيال غزة.

وقال علوية “إذا كانت نائبة الرئيس مهتمة بوقف إطلاق النار، فعليها أن تدعم التوقف الفوري عن إرسال الأسلحة”.

وذكرت هاريس، التي يترشح معها حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز لمنصب نائب الرئيس، أنها ترغب في ضم جمهوري إلى حكومتها إذا فازت في الانتخابات.

ومنذ أن أصبحت مرشحة للحزب الديمقراطي للرئاسة الشهر الماضي، ارتفعت شعبية هاريس في استطلاعات الرأي وحصلت على مئات الملايين من الدولارات في تبرعات لحملتها.

وتقدمت على منافسها الجمهوري دونالد ترامب بحصولها على نسبة 45 بالمئة مقابل 41 بالمئة في استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس ونشر أمس الخميس وأظهر أن نائبة الرئيس أثارت حماسة جديدة بين الناخبين.

واتجهت هاريس أكثر نحو الوسط في بعض القضايا منذ مسعاها للترشح للرئاسة في عام 2020 حتى اختيار الديمقراطيين لها بدلا من بايدن لمنافسة ترامب في الانتخابات.

وشددت موقفها بشأن الهجرة على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.

وعندما سُئلت عن التحولات في سياستها، قالت هاريس “قيمي لم تتغير”.