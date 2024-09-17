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هاريس تدعو إلى إنهاء الحرب في غزة وعدم معاودة احتلال إسرائيل للقطاع

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فيلادلفيا (رويترز) – دعت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كاملا هاريس يوم الثلاثاء إلى إنهاء الحرب في غزة، وقالت إن على إسرائيل ألا تعاود احتلال القطاع الفلسطيني بمجرد انتهاء الصراع المستمر منذ قرابة عام.

ودعت هاريس في كلمة ألقتها في فيلادلفيا أمام الجمعية الوطنية للصحفيين السود إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإلى حل الدولتين، وإلى استقرار الشرق الأوسط بطريقة تحد من نفوذ إيران.

وقالت هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، ردا على أسئلة طرحها عليها ثلاثة صحفيين “لقد أوضحنا لأنفسنا أن هذه الصفقة يجب أن تتم لصالح الجميع في المنطقة”.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 41252 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 95497 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع، الذي تحكمه حركة حماس، منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وبدأت الحرب في ذلك اليوم عندما هاجمت حماس إسرائيل مما تسبب في مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين وأسر نحو 250 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

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