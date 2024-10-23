هاريس ترد على أسئلة الناخبين الأربعاء في ولاية بنسلفانيا الحاسمة

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تتوجه كامالا هاريس الأربعاء إلى ولاية بنسلفانيا للرد على أسئلة الناخبين على الهواء مباشرة بينما يواصل دونالد ترامب حملته الانتخابية في جورجيا – وهي ولاية أخرى من الولايات السبع المتأرجحة التي من المتوقع أن تقرر نتيجة سباق متقارب للغاية للبيت الأبيض.

مع 13 يوما فقط قبل الاستحقاق الرئاسي، يسعى كل من نائبة الرئيس والرئيس السابق لإقناع شريحة من الناخبين الأميركيين الذين ما زالوا مترددين.

وتتكثّف وتيرة الحملات الانتخابية قبيل موعد الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر بعد تقلبات وأحداث غير متوقعة – بما في ذلك الادعاءات الأخيرة لمساعد سابق لترامب بأن الرئيس السابق كان يتحدث أحيانا بإيجابية عن الدكتاتور النازي أدولف هتلر.

وستكون هاريس التي احتفلت بعيدها الستين في نهاية الاسبوع، قرب فيلادلفيا لحضور اجتماع على شكل لقاء مع الناخبين تنظمه “سي إن إن”. ولن يقام اجتماع مماثل لترامب رغم أن الشبكة عرضت تنظيم منتدى منفصل له.

وتعد بنسلفانيا بمثابة جائزة مرغوبة بالنسبة للمرشحين. وظهر كل من هاريس وترامب مرّات عدة في بنسلفانيا وعدد من الولايات المتأرجحة.

وأكد معسكر هاريس أيضا أن ميشيل أوباما ستنضم إليها السبت في ولاية ميشيغن، وهي أول محطة للسيدة الأولى الأميركية السابقة في حملة هاريس.

وسينظّم الجمهوري البالغ 78 عاما اجتماعا خاصا به مع الناخبين في ولاية جورجيا الجنوبية والحاسمة أيضا التي خسرها بفارق ضئيل أمام الرئيس جو بايدن عام 2020 بعدما فاز فيها عام 2016.

وصوّت حوالى 23,5 مليون أميركي إما عبر البريد أو شخصيا، وهو عدد أكبر من الأشخاص الذين صوّتوا في 2020.

في جورجيا، تم الإدلاء بـ 1,9 مليون صوت في الاقتراع المبكر، وهو رقم مرتفع للغاية حطم الرقم القياسي السابق.

ومع ذلك، قال ترامب لشبكة فوكس نيوز الأربعاء إنه لا يزال يشعر “بارتباك شديد” بشأن التصويت المبكر، على الرغم من تأكيده أنه سيصوت مبكرا في فلوريدا.

وقال “تتباين الآراء بشأن هذا الموضوع. لكن الشيء الرئيسي هو أنه عليك التحرك والادلاء بصوتك”.

– هل يمكن الوثوق بالاستطلاعات؟ –

أحدث دخول هاريس على خط المنافسة هزّة في البلاد التي كانت تتوقع تكرارا للمواجهة بين بايدن وسلفه ترامب

المُدان الآن بـ 34 تهمة تزوير سجلات تجارية لإخفاء دفعات مالية لنجمة أفلام إباحية.

ومنذ انسحاب بايدن المفاجئ من السباق بعد مناظرة اعتبر أداؤه فيها كارثيا، تشير الاستطلاعات إلى تقارب النتائج بين هاريس وترامب بدرجة غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة.

ويصعب تحديد مدى دقة استطلاعات الرأي إذ أنها سبق واستهانت بالتأييد الذي يحظى به ترامب، كما فشلت في توقع مستوى الدعم للديموقراطيين.

وبينما يعيد الرئيس السابق التأكيد على تعهّداته تنفيذ حملة أمنية ضد الهجرة وتحسين الوضع الاقتصادي بعد فترة شهدت ارتفاعا في معدلات التضخم، يعبّر خصومه عن قلقهم حيال مدى استعداده لاحترام الديموقراطية الأميركية.

بدأت حملة هاريس أيضا التشكيك في قدرات ترامب سواء الجسدية أو الذهنية في إطار مساعيها لاستمالة الناخبين الجمهوريين.

وأكد أحد أبرز مستشاري ترامب عندما كان رئيسا، الجنرال السابق في المارينز جو كيلي، لـ”نيويورك تايمز” الثلاثاء صحة تقارير سابقة أفادت بأنه يعتبر الرئيس الجمهوري السابق فاشيا.

وقال إن “الرئيس السابق يميني متشدد بالتأكيد وهو استبدادي بالتأكيد ومعجب بالدكتاتوريين — قال ذلك بنفسه. لذا فإن تعريف الفاشي ينطبق عليه بكل تأكيد”.

وزعم كيلي أيضا أن ترامب “علق أكثر من مرة بالقول +أتعلمون أن هتلر قام بأمور جيدة أيضا”.

وبعد يوم على نشر هذه التصريحات، نظمت حملة هاريس اتصالا صحافيا مع شخصيات عسكرية متقاعدة أيدت تقييم كيلي وحذرت من أن ولاية ترامب ثانية ستكون لها حواجز ديموقراطية أقل من ولايته الأولى.

وقال الكولونيل المتقاعد بالجيش الأميركي كيفن كارول في المكالمة الهاتفية إن “الجنرال كيلي يحذرنا من أن ترامب يسعى للحصول على السلطة لفعل أي شيء يريده وفي أي وقت يريده”.

وأضاف أن “ترامب يترشح الآن ليمنح نفسه صلاحيات +قصوى+ غير مسبوقة وغير مقيدة كما ورد في العبارة التي استخدمها الليلة الماضية على شاشة التلفزيون”.

جم/لين-ليل/نور