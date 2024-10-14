هاريس تسعى لاستمالة الناخبين السود في ولاية بنسلفانيا

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يزور دونالد ترامب وكامالا هاريس الاثنين بنسلفانيا مجددا، إذ تعتبر هذه الولاية حاسمة في الانتخابات الرئاسية بينما تسعى المرشحة الديموقراطية هذا الأسبوع لاستمالة الناخبين السود.

وقبل ثلاثة أسابيع من انتخابات الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، ستكون نائبة الرئيس في مؤتمر مساء في مدينة إيري(شمال شرق)على ضفاف البحيرة التي تحمل الاسم نفسه.

وكشف فريق حملتها الاثنين عن سلسلة مقترحات من شأنها أن تصب في صالح الرجال الأميركيين السود بشكل مباشر.

في الواقع تسجل كامالا هاريس في استطلاعات الرأي لدى هذه الفئة من الناخبين نتائج أقل من المرشحين الديموقراطيين الذين خاضوا السباق إلى البيت الأبيض قبلها.

يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة الرجال السود على إطلاق مشاريعهم التجارية أو تأسيس شركات صغيرة لا سيما من خلال القروض الميسرة.

وتقضي التدابير أيضا بالتدريب والمساعدة في التعليم المهني فضلا عن نظام تفضيلي للوصول إلى المهن التعليمية للرجال السود.

– بنسلفانيا ولاية حاسمة –

ويعتزم دونالد ترامب التطرق إلى مواضيع اقتصادية مع الناخبين في مدينة أوكس، إحدى الضواحي الرئيسية في فيلادلفيا التي تعد أكبر مدينة في ولاية بنسلفانيا.

وفي الانتخابات الأميركية التي تجرى بالاقتراع غير المباشر، ستوفر هذه الولاية للفائز فيها، 19 من كبار الناخبين.

والأحد في أريزونا زاد ترامب من حدة خطابه المناهض للمهاجرين واتهم إدارة بايدن/هاريس ب”استيراد جيش من المهاجرين غير النظاميين أتوا من سجون من جميع أنحاء العالم”.

وقال أيضا إنه يجب استدعاء “الحرس الوطني” وحتى “الجيش” ضد “العدو الداخلي” في الولايات المتحدة “الأشخاص المجانين والمختلون من اليسار المتطرف”.

وأصبحت نتيجة الاقتراع غير محسومة أكثر من أي وقت مضى، حيث يبدو أن الفارق بين الخصمين يضيق أكثر.

وأظهر أحدث استطلاعين للرأي نُشرت نتائجهما في نهاية الأسبوع أن دونالد ترامب يقلص التقدم الطفيف الذي حققته منافسته التي تسعى لاستقطاب أصوات الناخبين السود والمتحدرين من أميركا اللاتينية.

والخميس الماضي، انتقد الرئيس السابق باراك أوباما “إخوانه” السود المترددين على حد تعبيره، في انتخاب امرأة للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.

وهذا يبرر محاولة كامالا هاريس استمالة الناخبين الأميركيين السود. وكان هؤلاء الناخبون صوتوا بنسبة 90% لصالح جو بايدن عام 2020، وهو مستوى انخفض إلى 78% لصالح كامالا هاريس وفقا لاستطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة “نيويورك تايمز” وكلية سيينا.

وبعد حضور قداس الأحد في كنيسة يرتادها بشكل رئيسي أميركيون سود في غرينفيل بولاية كارولينا الشمالية، أجرت نائبة الرئيس مقابلة بثت الاثنين مع الصحافي الأسود رولاند مارتن.

وكررت الهجوم الذي شنته في الأيام الأخيرة بشأن قلة شفافية دونالد ترامب حول حالته الصحية والبدنية.

– من ديترويت إلى ميلووكي –

ويرفض الجمهوري البالغ من العمر 78 عاما نشر نتائج فحوصاته الطبية بالتفصيل كما رفض اقتراح هاريس لإجراء مناظرة تلفزيونية ثانية معه.

وتساءلت كامالا هاريس “لماذا يتصرف فريق حملته بهذه الطريقة؟”. وقالت “ربما يعتقدون أنه غير جاهز. وفي وضع صحي سيىء وغير مستقر”.

ورد فريق حملة دونالد ترامب الاثنين بالتأكيد على أن كامالا هاريس في “حالة يأس تام (…) في مواجهة النزف داخل فئات الناخبين الذين يميلون تقليداا للمعسكر الديموقراطي”.

وتعتزم المرشحة الديموقراطية العودة إلى ولاية بنسلفانيا في منتصف الأسبوع، وستزور أيضا في إطار حملتها الانتخابية ميشيغن وتحديدا مدن ديترويت وغراند رابيدز ولانسينغ ومقاطعة أوكلاند، وفي ويسكنسن ميلووكي ولاكروس وغرين باي.

وستشارك في ديترويت الثلاثاء في برنامج يستضيفه شارلمان ذا غود، وهو مذيع وممثل كوميدي يتمتع بشعبية كبيرة خصوصا في صفوف الشباب الأميركيين السود.

وفي حال فازت كامالا هاريس في بنسلفانيا وويسكنسن وميشيغن فستكون قد ضمنت عمليا فوزها في السباق إلى البيت الأبيض.

سيب/ليل/غ ر