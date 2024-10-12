هاريس تظهر على غلاف مجلة “فوغ” باعتبارها “المرشحة المناسبة لعصرنا”

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ظهرت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الديموقراطية للبيت الأبيض، على غلاف مجلة “فوغ” التي وصفتها بأنها “المرشحة المناسبة لعصرنا”.

والتقطت مصوِّرة المشاهير آني ليبوفيتز صورة هاريس البالغة 59 عاما وهي ترتدي بدلة بنية وتجلس على كرسي بذراعين.

ويتضمّن العدد مقالا طويلا عن هاريس فيه معلومات معروفة عنها، منها كيف أصبحت مرشّحة رئاسية للحزب الديموقراطي بعد انسحاب الرئيس جو بايدن المفاجئ من السباق في تموز/يوليو.

وتحدثت هاريس في المقال عن الصراع في الشرق الأوسط، لكنها لم تذكر الكثير عما ستفعله لإنهاء الأزمة إذا فازت في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر في مواجهة المرشح الجمهوري دونالد ترامب البالغ 78 عاما.

وردا على سؤال بشأن “العنصر الجديد” الذي ستطرحه على طاولة المفاوضات حول النزاع، قالت “لا أستطيع أن أتوقع كيف ستكون الظروف بعد أربعة أشهر من الآن”.

وأشارت هاريس إلى أنه ينبغي للولايات المتحدة أن توفر “مسارا” للاستقرار، خصوصا من أجل إنهاء حرب إسرائيل على قطاع غزة وفي لبنان، من دون تقديم الكثير من التفاصيل.

وسبق أن ظهرت هاريس على غلاف مجلة “فوغ” عندما وصلت إلى البيت الأبيض كنائبة رئيس عام 2021.

لكن المجلة تعرضت لانتقادات شديدة بسبب الصورة التي أظهرتها وهي تنتعل زوجا من حذاء “كونفرس”، قائلة إنه كان يجب عليها اختيار صورة أكثر ملاءمة لموقعها.

ولم تخف رئيسة مجلة “فوغ” آنا وينتور دعمها للديموقراطيين، واستضافت حملة لجمع التبرعات لبايدن قبل انسحابه.

دك/الح/شي