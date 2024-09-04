هاريس تكشف عن خططها الاقتصادية قبيل مناظرة حاسمة مع ترامب

afp_tickers

4دقائق

تكشف كامالا هاريس عن خططها الأربعاء لمساعدة الأعمال التجارية الصغيرة في الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت حملتها، في إطار استعراض المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية سياستها الاقتصادية قبيل مناظرة حاسمة أمام دونالد ترامب.

وستقترح نائبة الرئيس الأميركي خفض الضرائب وتخفيف العراقيل البيروقراطية بالنسبة للشركات الصغيرة حال انتخابها في تشرين الثاني/نوفمبر، خلال تجمّع انتخابي في ولاية نيوهامشير.

أثارت هاريس حماسة واسعة منذ حلّت مكان الرئيس جو بايدن كمرشحة الحزب الديموقراطي، متعهّدة بـ”اقتصاد فرص”، لكنها واجهت انتقادات بشأن تفاصيل تطبيق ذلك.

وأفاد مسؤول في حملة نائبة الرئيس بأنها “ستقترح زيادة الإعفاء الضريبي بعشرة أضعاف لبدء عمل تجاري صغير وستحدد هدفا يتمثّل بـ25 مليون طلب لإطلاق عمل تجاري صغير جديد في ولايتها الأولى”.

وسترفع الخطّة الإعفاء الضريبي على تكاليف الشركات الناشئة بالنسبة للأعمال التجارية الصغيرة من 5000 إلى 50 ألف دولار.

وسيأتي خطابها في بورتسماوث في نيوهامشير قبل ساعات من مشاركة ترامب في منتدى للقاء الناخبين تديره شبكة “فوكس نيوز” في هاريسبرغ في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة (أي أنها تصوّت مرة للجمهوريين وأخرى للديموقراطيين) والحاسمة.

يركّز المرشّحان في منافستهما على مسألة الضرائب على وجه الخصوص، إذ يتّهم ترامب المرشحة الديموقراطية باستنساخ سياسة إلغاء الضرائب على البقشيش بالنسبة للعاملين في قطاع الخدمات، فيما يتعهّد بخفض الضرائب على مختلف الشرائح.

في الأثناء، تسعى هاريس لزيادة الضرائب على الشركات والأثرياء.

– “مشكلات” –

ومن المقرر بأن يتواجه ترامب وهاريس في أول مناظرة رئاسية بينهما في بنسلفانيا بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر.

وتفيد تقارير بأن هاريس ستبقى في الولاية للتحضير للمناظرة بعد زيارة في إطار حملتها الانتخابية إلى بيتسبرغ، المدينة الثانية التي تزورها خلال الأسبوع بعدما ظهرت إلى جانب جو بايدن الاثنين.

وقلبت الديموقراطية البالغة 59 عاما الموازين بالنسبة لترامب (78 عاما) الذي كان متقدّما في الاستطلاعات إلى أن انسحب بايدن من السباق قبل ستة أسابيع لتحل هي مكانه.

وكشف استطلاع لـ”يو إس أيه توداي” و”جامعة سافلوك” صدر الثلاثاء بأن هاريس تتقدّم على ترامب بنسبة 48 في المئة مقابل 43 في المئة، بفارق ثماني نقاط عما كان الحال عليه أواخر حزيران/يونيو عندما كان ترامب متقدّما على بايدن.

وخلص الاستطلاع إلى أنها حققت مكاسب بأرقام عشرية في أوساط فئات مهمة مثل اللاتينيين والسود والشباب.

وندد بها ترامب قبل زيارتها إلى الولاية، متحدثا عن “مشكلات تواجهها حملتها في نيوهامشير”.

وأشار إلى أن الأمر يعود إلى إلغاء بايدن هذا العام دور نيوهامشير التقليدي كأول ولاية أميركية تنظّم الانتخابات التمهيدية وإلى تكاليف المعيشة في الولاية.

لكن نيوهامشير لا تعد من بين الولايات الحاسمة بالنسبة لانتخابات الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر إذ صوّتت للديموقراطيين على مدى السنوات العشرين الأخيرة. وبدّل الخبير في توقعات الانتخابات لاري ساباتو تصنيفها مؤخرا من “تميل إلى الديموقراطيين” إلى “ديموقراطية على الأرجح”.

دك/لين/كام